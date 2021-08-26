Більш ніж удвічі зросла кількість хворих на коронавірус за добу в Україні
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У лідерах за кількістю хворих залишається столиця.
Кількість нових випадків зараження коронавірусом в Україні за минулу добу істотно зросла. Так, в порівнянні з 24 серпня, коли зафіксували 727 випадків COVID-19, за середу, 25 серпня, виявлено 1581 випадок зараження.
Про це повідомляє сайт Міністерства охорони здоров’я.
Серед захворілих коронавірусом за добу 104 дитини і 38 медпрацівників.
За минулу добу також:
- госпіталізовані — 464 людини
- летальних випадків — 45
- одужали — 1269 осіб.
Всього зроблено тестів на коронавірус 52 427, серед них методом ПЛР — 23 120.
Найбільшу кількість випадків виявили в Києві — 264 зараження. Також високий рівень захворюваності за добу зафіксовано в Донецькій (161), Одеській (119), Харківській (105) та Луганській (93) областях.
Найменшу кількість нових хворих коронавірусом медики відзначають в Кіровоградській (13) та Волинській (16) областях.
Всього за час пандемії коронавірусом заразилася в Україні 2 278 171 особа; одужало – 2 203 429 осіб; летальних випадків – 53 566.
Раніше "Телеграф" писав, що в світі триває вакцинаційна кампанія проти коронавірусу — вивчають можливість введення третьої дози. В Ізраїлі провели випробування.
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