Знову більше двох тисяч хворих на добу: ситуація з коронавірусом в Україні погіршується

Найбільшого сплеску коронавірусу очікують восени.

Майже на п’ять сотень зросла кількість захворівших на коронавірусну хворобу в Україні за добу. Згідно зі статистикою, за добу 26 серпня захворіли COVID-19 2032 людини, серед них 127 дітей і 46 медпрацівників.

Про це повідомляє сайт Міністерства охорони здоров’я.

Також за минулу добу:

госпіталізовані — 838 осіб

летальних випадків — 66

одужали — 1253 людини.

Тести на коронавірус робили 53 486 разів, в тому числі методом ПЛР — 23 049.

За даними Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО України, в останній раз більш як дві тисяч випадків зараження за добу фіксувалося майже три місяці тому — 4 червня 2021 року.

Дані системи моніторингу РНБО

Найбільша кількість хворих зафіксована в столиці України. У Києві за 26 серпня виявили 262 випадки зараження. Серед областей в лідерах Харківська (195), Донецька (127), Херсонська (124) та Чернівецька (123).

Найменше випадків серед областей України виявили в Кіровоградській (13) та Закарпатській (14).

Раніше "Телеграф" писав, що сплеск коронавірусу реєструють у всьому світі, не стали винятком і найближчі країни. У Росії кількість щоденних випадків досягла майже 20 тисяч, а в Польщі оголосили четверту хвилю коронавірусу.