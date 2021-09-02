Кількість хворих на COVID-19 в Україні зростає третій день поспіль

Захворюваність на коронавірус в Україні продовжує зростати.

Кількість нових виявлених випадків COVID-19 знову збільшилася. За 1 вересня в Україні зафіксували 2477 випадків, що на 402 випадки за добу більше ніж напередодні.

Про це повідомляє сайт Міністерства охорони здоров’я.

За минулу добу:

госпіталізовані — 787 осіб

летальних випадків — 44

одужали — 889 чоловік.

За добу середи на коронавірус зробили 53 715 тестів, серед них методом ПЛР — 23 522.

Кількість щоденних зафіксованих нових випадків в столиці України перевищила три сотні. Так в Києві за останню добу зареєстрували 309 нових інфікувань коронавірусом. Захворюваність зростає і в інших областях: у Харківській (224), Львівській (183), Чернівецькій (148) і Одеській (139).

Найменша кількість нових випадків коронавірусу — в Закарпатській (21) і в Кіровоградській (24) областях.

Всього за час пандемії коронавірусу в Україні захворіли 2 млн 290 тис 848 осіб. У МОЗ нагадують не нехтувати заходами безпеки — носити маски та мити руки.

Раніше "Телеграф" писав, що Всесвітня організація охорони здоров’я додала ще один штам до потенційно небезпечних.