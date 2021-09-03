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На межі — які області України можуть опинитися в "жовтій зоні"

Автор
Г. Михайлова
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Автор
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У вересні кількість хворих на коронавірус зростає щодня. Новина оновлена 03 вересня 2021, 14:38
У вересні кількість хворих на коронавірус зростає щодня.

На 3 вересня вся територія України належить до "зеленої зони".

В Україні зростає кількість хворих на коронавірус, а також показники госпіталізації хворих. Два дні поспіль — першого і другого вересня дві області України — Луганська та Одеська перевищують максимальне значення.

Про це свідчить статистика Міністерства охорони здоров’я.

У цих областях динаміка рівня госпіталізацій виросла за рамки 50% "зеленої зони" — першого вересня в Луганській області показник склав 75,8%, в Одеській — 70,2%. Другого вересня ситуація стабілізувалася, але кількість госпіталізацій все одно зростає — 51,4% і 53,7% відповідно.

Негативну динаміку показують ще дві області — Херсонська і Львівська. Там кількість хворих на коронавірус, які потрапили до лікарні перевищувала норму в 50% першого вересня.

Відзначимо, що рішення про переведення регіону з "зеленої зони" в "жовту" приймається раз в тиждень Державною комісією на основі показників за попередні сім днів.

Раніше "Телеграф" писав, що в Європу прийшов новий штам коронавируса — йому ще не встигли дати "звичне" ім’я.

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