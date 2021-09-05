В Україну доставили 60 тисяч флаконів інноваційних препаратів від коронавірусу (фото)

В Україні прибули препарати Bamlanivimab та Etesevimab

В Україну з США доставили партію інноваційних лікарських засобів від коронавірусу, які використовуються при загрозі переходу хвороби у важку форму. Вантаж вартістю понад 20 мільйонів доларів доставили в Україну пізно вночі у суботу, 4 вересня.

Про це повідомило Посольство України в США у Facebook.

"За сприяння Посольства в Україну був доставлений гуманітарний вантаж зі США, який надано американською благодійною організацією Direct Relief", — йдеться у повідомленні.

Гуманітарний вантаж із США складається з двох препаратів — Bamlanivimab та Etesevimab. Їх застосовують для лікування пацієнтів із легким та середнім перебігом коронавірусу, а особливо цінними ці препарати є при загрозі переходу хвороби у важку форму.

Україна отримала 60 тисяч флаконів цих препаратів загальною вартістю понад 20 мільйонів доларів. Після розмитнення їх транспортують у 24 області України.

Україна отримала інноваційні ліки від коронавірусу

Україна отримала інноваційні ліки від коронавірусу

Зазначається, що домовленості про поставку цих препаратів вдалося досягти під час візиту Президента України Володимира Зеленського у США.

Як повідомляв "Телеграф", у МОЗ пояснили, як діють інноваційні препарати на коронавірус і як це допомагає при лікуванні хвороби.