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В Україну доставили 60 тисяч флаконів інноваційних препаратів від коронавірусу (фото)

Автор
А. Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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В Україну з США прибули ліки від коронавірусу Новина оновлена 05 вересня 2021, 12:04
В Україну з США прибули ліки від коронавірусу

В Україні прибули препарати Bamlanivimab та Etesevimab

В Україну з США доставили партію інноваційних лікарських засобів від коронавірусу, які використовуються при загрозі переходу хвороби у важку форму. Вантаж вартістю понад 20 мільйонів доларів доставили в Україну пізно вночі у суботу, 4 вересня.

Про це повідомило Посольство України в США у Facebook.

"За сприяння Посольства в Україну був доставлений гуманітарний вантаж зі США, який надано американською благодійною організацією Direct Relief", — йдеться у повідомленні.

Гуманітарний вантаж із США складається з двох препаратів — Bamlanivimab та Etesevimab. Їх застосовують для лікування пацієнтів із легким та середнім перебігом коронавірусу, а особливо цінними ці препарати є при загрозі переходу хвороби у важку форму.

Україна отримала 60 тисяч флаконів цих препаратів загальною вартістю понад 20 мільйонів доларів. Після розмитнення їх транспортують у 24 області України.

Україна отримала інноваційні ліки від коронавірусу
Україна отримала інноваційні ліки від коронавірусу
Україна отримала інноваційні ліки від коронавірусу
Україна отримала інноваційні ліки від коронавірусу

Зазначається, що домовленості про поставку цих препаратів вдалося досягти під час візиту Президента України Володимира Зеленського у США.

Як повідомляв "Телеграф", у МОЗ пояснили, як діють інноваційні препарати на коронавірус і як це допомагає при лікуванні хвороби.

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