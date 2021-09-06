Кількість госпіталізацій стабільно висока: статистика коронавірусу за добу

Летальних випадків за добу було 18

Станом на ранок понеділка, 5 вересня, в Україні зафіксували 773 нові випадки коронавірусу. У числі хворих 62 дитини та 8 медпрацівників. При цьому рівень госпіталізацій кілька днів поспіль перевищує показник у 600 осіб.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Так, за минулу добу у лікарню з коронавірусом потрапили 635 осіб. Це дещо нижче показників станом на 5 вересня (899 госпіталізацій) та 4 вересня (824 госпіталізації), однак приріст нових хворих у ці дні майже досягав 1,5 тисячі випадків.

Протягом неділі також зафіксували 18 летальних випадків та 457 одужань.

Найбільше нових хворих виявили у Києві (93), Чернівецькій (69), Одеській (63), Тернопільській (61), та Львівській (56), областях.

З початку пандемії COVID-19 в Україні:

захворіло – 2 298 307 осіб;

одужало – 2 213 177 осіб;

летальних випадків – 54 001.

За даними МОЗ, за останню добу щеплення від коронавірусу отримали 41787 осіб. З них найбільше щепили вакциною Moderna. Кількість вакцинованих за весь період вакцинації (з 24 лютого 2021 року по 6 вересня 2021) — 5581418 осіб.

Дані МОЗ

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна отримала 60 тисяч флаконів інноваційних препаратів від коронавірусу. Їх надіслали у якості гуманітарної допомоги від США.