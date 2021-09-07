З понеділка в Україні знову введуть обмеження через COVID-19 — Ляшко

Обмеження можуть бути введені вже з понеділка.

У МОЗ заявили, що Україна швидше за все буде змушена перейти в "жовту зону" по епідеміологічній небезпеці через поширення COVID-19 вже з 13 вересня.

Про це розповів глава відомства Віктор Ляшко в ефірі "Україна 24".

Він зазначив, що у вівторок на урядових засіданнях і нарадах було чітко показано, що Україна перевищила індикатори "зеленої зони".

При цьому, Ляшко каже, що жодна з областей приводів для переходу до "червоної зони" поки не дала.

За його словами, на цьому тижні ще буде проведено засідання комісії з ТЕБ та НС, однак вже зараз є підстави вважати, що наша країна перейде в "жовту зону" вже з понеділка.

Разом з тим наберуть чинності й обмеження на проведення масових заходів.

Ляшко підкреслив, що в "жовтій зоні" громадський транспорт буде працювати, як зазвичай, а ось освітні установи продовжать навчання в класах лише за умови наявності не менше 80% вакцинованих педагогів.

Як повідомлялося раніше, в ЗМІ раніше з’являлася інформація про те, що в Києві введуть локдаун з 15 вересня. Втім, пізніше ряд чиновників цю інформацію спростували.