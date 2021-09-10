Понад 3,5 тисячі заражень коронавірусом: ситуація в Україні продовжує погіршуватися

Найбільшу кількість заражень зареєстрували у столиці.

В Україні за добу четверга, 9 вересня, зафіксували 3615 нових випадків зараження COVID-19 — кількість хворих з кожним днем стає все більшою.

Про це в пʼятницю вранці, 10 вересня, повідомляє Міністерство охорони здоровʼя у своєму Telegram-каналі.

В число заражених за попередню добу осіб входять 348 дітей та 61 медичний працівник.

Також за 9 вересня в українські лікарні госпіталізували 1056 осіб із коронавірусом. Ще 76 людей померли від хвороби. За добу від COVID-19 одужало трохи більше ніж 1,3 тисячі осіб.

Нині загальна кількість захворілих на коронавірус осіб в Україні становить понад 2 млн 310,5 тис. громадян. Щодо летальних випадків, то їх в країні зафіксували аж 54 251.

За час пандемії від коронавірусної інфекції видужали майже млн 219 тис. громадян. Трохи більше, ніж 12 млн 217 тис. українців зробили ПЛР-тести.

За добу 9 вересня найбільшу кількість нових випадків зафіксували у м. Київ (всього там захворіло 406 осіб), Харківській (341), Львівській (292), Чернівецькій (235) та Одеській (235) областях.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в МОЗ України вацинованим громадянам планують дати більше можливостей, аніж тим, хто не отримав прививку.

Нагадуємо, що в найближчі дні Україну можуть ввести у "жовту" карантинну зону.