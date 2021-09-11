Ще більше хворих і госпіталізованих з коронавірусом: статистика COVID-19 в Україні на 11 вересня
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За добу в Україні виявили ще більше заражених коронавірусом, число госпіталізованих також зростає
За добу п’ятниці, 10 вересня, в Україні зафіксовано 3869 нових підтверджених випадків коронавирусної хвороби COVID-19, що перевищує показник попереднього дня більш ніж на 250.
Про це в суботу, 11 вересня, вранці повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.
За даними українських медиків, з виявлених хворих 387 дітей і 76 медпрацівників.
Також за минулу добу в Україні:
- госпіталізовано — 1102 людини (за попередню добу було 1056);
- летальних випадків — 69 (днем раніше було 76);
- одужали — 1 738 осіб (проти 1 310 за попередню добу).
- протестовано за минулу добу методом ПЛР — 33 162 особи, методом ІФА — 7879 осіб, експрес-тестами — 24 364 особи.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (379), в м.Київ (370), Харківській (341), Дніпропетровській (278) та Чернівецькій (251) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло — 2 314 423 особи;
- одужали — 2 220 611 осіб;
- летальних випадків — 54 320;
- проведено ПЛР-тестів — 12 250 193.
Також у МОЗ відрапортували про рекордний для країни рівень вакцинації від коронавірусу за добу: 183 527 осіб вакциновано проти COVID-19 за 10 вересня.
Одну дозу отримали 71 388 осіб, були повністю імунізовані (отримали 2 дози вакцини) — 112 139 осіб.
Протягом доби працювали:
- 994 мобільні бригади,
- 2959 пунктів щеплення;
- 347 центрів вакцинації.
З початку прищеплювальної кампанії вакциновано 5 860 642 особи, з них отримали одну дозу — 5 860 640 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози — 4 730 712 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном).
Всього зроблено 10 591 352 щеплень.
Як повідомлялося, Україну з понеділка, 13 вересня, можуть повернути в "жовту зону" загрози поширення COVID-19.