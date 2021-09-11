Ще більше хворих і госпіталізованих з коронавірусом: статистика COVID-19 в Україні на 11 вересня

За добу в Україні виявили ще більше заражених коронавірусом, число госпіталізованих також зростає

За добу п’ятниці, 10 вересня, в Україні зафіксовано 3869 нових підтверджених випадків коронавирусної хвороби COVID-19, що перевищує показник попереднього дня більш ніж на 250.

Про це в суботу, 11 вересня, вранці повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

За даними українських медиків, з виявлених хворих 387 дітей і 76 медпрацівників.

Також за минулу добу в Україні:

госпіталізовано — 1102 людини (за попередню добу було 1056);

летальних випадків — 69 (днем раніше було 76);

одужали — 1 738 осіб (проти 1 310 за попередню добу).

протестовано за минулу добу методом ПЛР — 33 162 особи, методом ІФА — 7879 осіб, експрес-тестами — 24 364 особи.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (379), в м.Київ (370), Харківській (341), Дніпропетровській (278) та Чернівецькій (251) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 2 314 423 особи;

одужали — 2 220 611 осіб;

летальних випадків — 54 320;

проведено ПЛР-тестів — 12 250 193.

Також у МОЗ відрапортували про рекордний для країни рівень вакцинації від коронавірусу за добу: 183 527 осіб вакциновано проти COVID-19 за 10 вересня.

Одну дозу отримали 71 388 осіб, були повністю імунізовані (отримали 2 дози вакцини) — 112 139 осіб.

Протягом доби працювали:

994 мобільні бригади,

2959 пунктів щеплення;

347 центрів вакцинації.

З початку прищеплювальної кампанії вакциновано 5 860 642 особи, з них отримали одну дозу — 5 860 640 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози — 4 730 712 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Всього зроблено 10 591 352 щеплень.

Як повідомлялося, Україну з понеділка, 13 вересня, можуть повернути в "жовту зону" загрози поширення COVID-19.