Головні події тижня: загострення на Донбасі, COVID-19 в Україні, смерть Бельмондо

Традиційний дайджест головних новин тижня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус

За добу суботи, 11 вересня, в Україні зафіксовано 2196 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що більш ніж на півтори тисячі менше, ніж днем раніше.

Таліби захопили останню провінцію в Афганістані

"Талібан"

Бойовики "Талібану", які ще 15 серпня захопили владу в Афганістані, взяли під свій контроль провінцію Панджшер — останню територію, яка тримала оборону.

Рада підтримала законопроєкт про віртуальні активи

Bitcoin

Через два роки після першої ініціативи у Верховній Раді України підтримали законопроєкт по цифровим активам. Рішення про необхідність держконтролю і виведення криптовалюти з "сірої зони" прийняли 276 депутатів.

Важливого російського чиновника вбило на навчаннях

Євген Зінич

У російському Норильську, де проходили навчання в арктичній зоні 8 вересня трагічно загинув глава МНС Росії Євген Зінич, який намагався врятувати людину.

Другим загиблим в Арктиці виявився відомий в РФ режисер і оператор Олександр Мельник — володар премії "Ніка" і член гільдії кінорежисерів Росії, творець фільмів "Нова Земля", "Територія" і багатьох інших.

Розпочалися навчання "Захід-2021"

Навчання РФ і Білорусі стартували 10 вересня

На території сусідніх з Україною держав почалися масштабні військово-оборонні навчання "Захід — 2021". Близько 200 тисяч військових Росії та Білорусі візьмуть в них участь. Подібні навчання проводять раз на чотири роки. Експерти оцінили вчення як демонстрацію сили з боку РФ.

На Донбасі за вихідні загинули троє військовослужбовців ЗСУ

ЗСУ

На лінії фронту спостерігається помітне збільшення числа обстрілів з боку окупантів. Так у неділю, 12 вересня, на Донбасі загинув третій за вихідні український військовослужбовець.

Під Києвом знайшли труп судді Печерського райсуду Писанця

Віталій Писанець

У селі Погреби Київської виявили труп судді Печерського районного суду Києва Віталія Писанця.

Служитель Феміди розпивав зі своїми товаришами алкоголь, після чого побився з одним з них, спіткнувся об вазу, впав і помер.

Смерть судді Печерського райсуду Києва кваліфікували як "умисне вбивство" (ч.1 ст.115 КК України) і почали кримінальне провадження під керівництвом Київської обласної прокуратури.

Черговий скандал з Ярославою Магучіх

Марія Ласіцкене обняла Ярославу Магучіх в Цюріху

Після скандальних фото на Олімпіаді в Токіо українська легкоатлетка Ярослава Магучіх знову була помічена на фото, де її обняла росіянка Марія Ласіцкене. Там дівчата закривали легкоатлетичний сезон, після чого зробили загальне фото з іншими суперницями. Як виявилося фото було зроблено на прохання польської стрибунки у висоту Каміли Ліцвінко, яка завершила кар’єру.

У Франції попрощалися з Жаном-Полем Бельмондо

У Франції попрощалися з Жаном-Полем Бельмондо

У паризькому Будинку інвалідів у четвер, 9 вересня, відбулася церемонія прощання з легендарним актором Жаном-Полем Бельмондо, померлим 6 вересня на 89-му році життя. Його проводили з усіма національними почестями під музику з фільму "Професіонал".

Помер постановник концертів Алли Пугачової родом з Києва

Борис Краснов

Сценограф і постановник номерів російської співачки Алли Пугачової Борис Краснов помер у віці 60 років.

Скандал навколо Володимира Талашко розгорівся з новою силою

Володимир Талашко

Маркетолог Марія Матрос розповіла "Суспільному", що Талашко зґвалтував її, коли їй було 17 років.