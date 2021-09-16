Червона зона дуже близько: лікар назвав реальні масштаби захворюваності COVID в Україні

Цифру офіційної статистики варто множити на 10.

В Україні кількість випадків коронавірусу за добу переступила поріг в 5 тисяч і досягла 5744 осіб. Але реальна цифра вище за статистичну — упевнений радник львівського міського голови, лікар Тарас Жиравецький.

Про це він написав у Телеграм.

За його оцінками кількість реально хворих в десять разів більше і перевищує 50 тисяч осіб. Він зазначив, що кількість реальних випадків ще 12 днів тому можна підрахувати з кількості госпіталізованих. За його словами 1507 необхідно множити на 20, щоб отримати реальну картину з коронавірусом в Україні.

Ця сума буде перевищувати 30 тисяч. Відзначимо, що 12 днів тому — четвертого вересня, офіційна статистика давала дані про 2614 хворих.

Згідно з прогнозом Жиравецького, вже через два тижні в Україні варто очікувати понад 2,5 тисячі госпіталізацій. Лікар стверджує, що в Україні вже "червона зона", але цифри статистики поки не встигають за реальністю.

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