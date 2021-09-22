Рус

Кількість хворих і госпіталізованих з COVID-19 стрімко зростає

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
125
В Україні за минулу добу зробили 82 243 тести на COVID-19
В Україні за минулу добу зробили 82 243 тести на COVID-19

Загальна кількість хворих за час пандемії перевищує 2,36 млн осіб.

В Україні зростає кількість нових випадків коронавірусу. У середу статистика показала 6754 інфікування COVID-19. Напередодні фіксували на більш ніж 1,5 тисячі менше. Серед захворілих — 625 дітей та 125 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Кількість госпіталізованих перевищила дві тисячі осіб, за минулу добу в лікарні через коронавірус потрапили 2 175 пацієнтів. Зафіксовані 105 летальних випадків, одужали — 2095 осіб.

Лідером за кількістю хворих знову стала Харківська область. Там медики за добу вівторка виявили 774 випадки COVID-19. Також в ТОПі — Дніпропетровська (556), Донецька (460), Київ (456), Львівська (449) та Одеська (442) області.

Найменше нових випадків коронавірусної інфекції в Чернігівській (33), Кіровоградській (45) та Закарпатській (49) областях.

Нагадаємо, з 23 вересня в Україні починають діяти правила "жовтої зони". Це вплине на роботу закладів культури, спортивних залів і освітній процес.

Раніше "Телеграф" писав, що новий сплеск коронавірусу може допомогти взяти під контроль колективний імунітет. Як стверджують лікарі — коронавірусом могли перехворіти половина українців.

Теги:
#Україна #Коронавірус #Covid-19 #жовта зона
Заступник голови партії «Батьківщина» Вадим Івченко
Інтерв'ю
Депутати так налякані можливим розпуском, що робитимуть все, аби всидіти у своїх кріслах – нардеп Івченко
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Заступник голови партії «Батьківщина» Вадим Івченко
Депутати так налякані можливим розпуском, що робитимуть все, аби всидіти у своїх кріслах – нардеп Івченко
Дата публікації
Категорія
Ілюстративне фото
Ковідом в Україні перехворіла вже половина населення, це призупинить нову хвилю хвороби, - лікар
Дата публікації
Категорія
В Україні за минулу добу зробили 82 243 тести на COVID-19
Кількість хворих і госпіталізованих з COVID-19 стрімко зростає
Дата публікації
Категорія
Субсидії українцям у 2021 році обіцяють виплатити всі
Українцям обіцяють залишити субсидії: що приготували нардепи
Дата публікації
Категорія
Житло дорожчає у всіх регіонах, але по-різному
«Вторинний ринок» дорожчає три роки поспіль: де в Україні найдорожчі і найдешевші квартири