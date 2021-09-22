Кількість хворих і госпіталізованих з COVID-19 стрімко зростає

Загальна кількість хворих за час пандемії перевищує 2,36 млн осіб.

В Україні зростає кількість нових випадків коронавірусу. У середу статистика показала 6754 інфікування COVID-19. Напередодні фіксували на більш ніж 1,5 тисячі менше. Серед захворілих — 625 дітей та 125 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Кількість госпіталізованих перевищила дві тисячі осіб, за минулу добу в лікарні через коронавірус потрапили 2 175 пацієнтів. Зафіксовані 105 летальних випадків, одужали — 2095 осіб.

Лідером за кількістю хворих знову стала Харківська область. Там медики за добу вівторка виявили 774 випадки COVID-19. Також в ТОПі — Дніпропетровська (556), Донецька (460), Київ (456), Львівська (449) та Одеська (442) області.

Найменше нових випадків коронавірусної інфекції в Чернігівській (33), Кіровоградській (45) та Закарпатській (49) областях.

Нагадаємо, з 23 вересня в Україні починають діяти правила "жовтої зони". Це вплине на роботу закладів культури, спортивних залів і освітній процес.

Раніше "Телеграф" писав, що новий сплеск коронавірусу може допомогти взяти під контроль колективний імунітет. Як стверджують лікарі — коронавірусом могли перехворіти половина українців.