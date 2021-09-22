Підсумки дня 22 вересня: стрілянина в Києві і Черкасах, нові рішення Кабміну по COVID-19, звільнення Лещенко з "УЗ"

Вечірній дайджест головних подій 22 вересня

Коронавірус в Україні

Коронавірус

В Україні зростає кількість нових випадків коронавірусу. У середу статистика показала 6754 інфікування COVID-19.

Крім того, в МОЗ оновили список карантинних правил, серед яких обов’язкова вакцинація педагогів і представників деяких інших професій. А також закриття частини навчальних закладів на карантин.

Сергія Шефіра намагалися вбити

Замах на Сергія Шефіра

Поблизу села Лісники під Києвом невідомі скоїли замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра.

Стрілку вдалося поранити його водія Олександра Іванько, сам же Шефір залишився цілий і неушкоджений.

Слідство попередньо встановило, що в машину стріляли з лісу. Водієві вдалося доїхати до людного місця — парковки супермаркету АТБ і вже туди викликали допомогу.

Лещенко звільнили з "Укрзалізниці"

Сергій Лещенко

У складі наглядової ради "Укрзалізниці" відбулися зміни. Зокрема посаду втратив журналіст Сергій Лещенко.

У Черкасах застрелили бізнесмена

Вбивство бізнесмена в Черкасах

У Черкасах в центрі міста поранили бізнесмена. Стрілянина сталася на вулиці Байди Вишневецького. Його госпіталізували в 3-ю міську лікарню. Попри зусилля медиків, чоловік не вижив.

Автомобіль нападника був пізніше знайдений згорілим.

Рада визнала Держдуми РФ нелегітимною

Верховна Рада

Верховна Рада України під час позачергового засідання в середу, 22 вересня, прийняла проєкт постанови про невизнання виборів в Держдуму в Росії.

Лише один народний обранець проголосував "проти". Ним виявився колишній нардеп "Слуги народу" Євген Шевченко.

На Аріану Гранде вчинили напад

Аріана Гранде

Відома американська співачка Аріана Гранде вже близько 7 місяців страждає від переслідування і погрози з боку 23-річного хлопця Аарона Брауна.