Чарівні довідочки: як і за скільки в Україні підробляють ПЛР-тести та сертифікати вакцинації

Частину підробок виявляють у мандрівників на кордоні, рекламу псевдо довідок правоохоронці також виявляють на онлайн-ресурсах

Примітно, що у виготовленні підроблених документів зацікавлені відразу кілька сторін. По-перше, самі громадяни, які не хочуть обтяжувати себе процедурою проходження ПЛР-тестів на наявність в організмі вірусу COVID-19, є затятими антивакцинаторами або не вірять у дієвість вакцин, проте мріють відпочити на закордонних курортах. Деяким недобросовісним туроператорам хочеться продавати вояжів трохи більше, тому вони готові сприяти потенційним клієнтам навіть у такий незаконний спосіб, як реалізація "лівих" довідок. Це, по-друге. Серед медиків перебувають ласі на легкі гроші особистості, натомість надаючи таку послугу, як друк на липовому бланку. Це — по-третє. Ну і, по-четверте, є звичайні махінатори, які можуть наштампувати папірців, домовитися з "людьми в білих халатах" і виручити відпускників. Тому служителям Закону відшукати їх не просто, проте, періодично вдається.

До недавнього часу "в тренді" були саме ПЛР-довідки. Ось, наприклад, в січні Нацполіція викрила трьох осіб, підозрюваних у виготовленні та збуті підроблених довідок про проходження тесту на коронавірус, зрозуміло, з негативним результатом. У хід пішли підроблені печатки одного з медичних центрів. Для виїзду за кордон довідки виготовляли на іноземних мовах. За кожну таку послугу подружжю — киянам, що привернули до свого "бізнесу" дорослого сина, клієнти платили по 500 гривень. Послуга, яку пропонували через інтернет, користувалася популярністю — до втручання поліціянтів в день вдавалося реалізувати не менше 70 фальсифікованих довідок.

У квітні на Львівщині відкрили три кримінальні провадження за фактом підробки ПЛР-тестів, два з них — стосовно працівників турагентств і візових центрів.

Фальшивки виготовляли в 4-х київських лабораторіях

Потім Служба безпеки виявила підробку тестів на коронавірус в чотирьох київських приватних лабораторіях. Вартість таких "термінових довідок" досягала 1000 гривень. Але хіба шкода таких грошей, якщо в іншому випадку, повернувшись з-за кордону, довелося б два тижні провести на обов’язковій самоізоляції? Персонал медзакладів вносив сфальсифіковані дані в мобільний додаток «Дій вдома».

У травні підроблені результати тестів на COVID-19 виявили прикордонники мукачівського та чернігівського загонів. Громадянин Угорщини поважного віку надав довідку, в якій датою проходження тесту з негативним результатом значився… наступний день.

Наш краянин, що повертався додому, також пред’явив підроблений тест на COVID-19, на якому QR-код був, а ось інформація про такого пацієнта в медичній базі була відсутня. З’ясувалося, що 35-річний українець навіть не бачив зазначену в довідці лабораторію.

В іншому пункті пропуску в’їхати в Україну, пред’явивши сфабриковані ПЛР-тести, намагалися 30-річний конголезець і пенсіонерка з Литви. На їх тестах були вказані код однієї клініки, реквізити іншої медустанови та вигадане прізвище лікаря. Всім тести допомогли "дістати" знайомі.

Тільки за пару весняних місяців співробітники Держприкордонслужби виявили майже 100 підроблених ПЛР-тестів.

Також в травні в Дніпропетровській області Служба безпеки України розсекретила схему видачі медичних довідок про фейкову відсутність антигену SARS-CoV-2.

Так виглядає паперове свідоцтво про вакцинацію

Але чарівні довідочки потрібні були не тільки для перетину державного кордону України, а й для переміщення громадян між підконтрольною та окупованою територією країни. У червні Державна прикордонна служба викрила схему з незаконного виготовлення та розповсюдження тестів на COVID-19 в зоні Операції об’єднаних сил. Умілець з населеного пункту Мілове за допомогою комп’ютера і принтера виготовляв необхідні документи, і через інших співучасників поширював їх серед громадян, які перетинали кордон в пункті пропуску "Мілове". Реалізував енну кількість підробок.

У перший літній місяць викрили також двох заповзятливих жителів "файного міста" Тернополя, які за допомогою ще пари спільників за замовленням громадян, туристичних агенцій і візових центрів з різних областей України виготовляли підроблені довідки, нібито видані ліцензованим медичним закладом. Схема була прибутковою, бо довідки продавали по 200-500 гривень. Основними покупцями були громадяни, які прагнуть виїхати за кордон на заробітки.

І ось уже в вересні на виготовленні та збуті підроблених ПЛР-тестів на коронавірус кіберполіція спільно з представниками Мінцифри викрила представників турагентства в Запоріжжі — вони як могли, допомагали клієнтам завестися медичною документацією перед поїздкою за кордон. З початку року забезпечили псевдо тестами добру сотню мандрівників.

Запорізьке турагентство пропонувало липові медичні документи ПЛР-тести виявилися підробленими ПЛР-тести виявилися підробленими

Свої послуги 25-річна правопорушниця зі своїм знайомим рекламували в групових чатах в месенджерах і соцмережах. Кожен тест з негативним результатом обходився запорожцям в 300-500 гривень. Вони видавалися на бланках з підробленою печаткою місцевої приватної лабораторії, яка проводить дослідження зразків на COVID, за підписом завідувача лабораторії. Ось тільки відомості до бази даних не вносилися і порядковий номер довідки не відповідав порядковому номеру в установі. Видано шість десятків подібних липових тестів.

Правоохоронці провели обшуки в офісі турагенції, вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, підроблені ПЛР-тести та "чорнові" записи. Навідалися поліціянти також в установу Міністерства охорони здоров’я.

За даним фактом, як і по аналогічних, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років. Вирішується питання про оголошення фігурантам про підозру. Слідчі дії тривають.

Останнім часом стало вигідніше заводитися не тестами, а COVID-сертифікатами.

У Дніпрі поліція вилучила обладнання і фальшивки У Дніпрі поліція вилучила обладнання і фальшивки

Три дні тому схему підробки міжнародних сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 викрили на Дніпровщині. Людей, які не бажали убезпечити своє і чуже здоров’я шляхом вакцинації, "липовими" сертифікатами постачали 44-річна медпрацівниця зі своїм 27-річним знайомим. Розцінки тут набагато вищі: отримати міжнародний COVID-сертифікат із занесенням в базу даних Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) без вакцинації пропонували за 6000 грн. А всього за півтори тисячі гривень пропонували COVID-сертифікат без внесення даних в ЕСОЗ.

Влада держави має намір посилити покарання за подібні правопорушення, для чого підробка COVID-сертифікатів і ПЛР-тестів на коронавірус буде виведена в окрему кримінальну статтю. Про це повідомив глава міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Раніше "Телеграф" повідомляв про різницю між "зеленими" і "жовтими" сертифікатами вакцинації.