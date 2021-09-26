Вакцинація і вентиляція приміщень: відомий лікар розповів, як українцям захиститися від "Дельти"

Комаровський радить вакцинуватися і провітрювати приміщення.

Штам "Дельта" практично витіснив всі інші штами коронавірусу з України, а тому лікарі радять не чекати кращої нагоди, а йти вакцинуватися.

Про це розповів відомий український лікар Євген Комаровський в ефірі "Україна 24".

"Все, що ми можемо зараз — вентиляція приміщень і вакцинація", — сказав він.

За його словами, важливо влаштовувати регулярні провітрювання приміщень, а зустрічатися з ким-небудь він порекомендував на свіжому повітрі.

При цьому він зазначає, що в плані розвитку інфекції, у вересні нічого нового не відбулося. Єдине, на що він вказує це те, що "Дельта" поступово займає домінантне становище і витісняє інші варіації SARS-CoV-2 з України.

Говорячи про вакцинацію, Комаровський закликає таки сходити та отримати щеплення.

Він зазначає, що якщо людина перехворіла з симптомами, то протягом шести місяців вона може не вакцинуватися, але потім рівень антитіл почне знижуватися.

"Якщо сумніваєтеся, хворіли ви чи ні, то підіть і вакцинуйтеся, не треба визначати рівень антитіл", — говорить лікар.

Як повідомлялося раніше, Україна з 23 вересня перейшла в "жовту" зону карантину через що в країні були введені додаткові обмеження і заборони.