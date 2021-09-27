Летальних випадків стало більше: добова статистика коронавірусу в Україні

У числі хворих за минулу добу опинилися 286 дітей

В Україні станом на ранок понеділка, 27 вересня, зафіксували 3007 нових випадків коронавірусу, що у порівнянні з попередніми даними трохи менше, однак інші показники — рівень госпіталізацій, летальних випадків — продовжують триматися на дуже високому рівні.

Про це це свідчать дані Міністерства охорони здоровʼя.

Добова захворюваність коронавірусом, якщо порівнювати з даними за неділю, знизилася майже на півтори тисячі випадків, однак при цьому було госпіталізовано 1487 осіб. Тобто майже половина добової кількості нових хворих. Крім того, 94 пацієнти за минулу добу померли, що майже на третину більше, чим днем раніше. Одужали за добу 952 особи.

У регіональному розрізі найбільший приріст хворих зафіксували у Дніпропетровській області (371), Чернівецькій (282), Львівській (241), Харківській (233) та Тернопільській (180) областях.

Так, у числі хворих за минулу добу опинилися 286 дітей та 32 медпрацівника.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли – 2 395 404 особи;

одужали – 2 245 144 особи;

летальних випадків – 55 720;

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