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В Україні в 2,5 рази зросла кількість госпіталізацій з COVID-19

Автор
Галина Михайлова
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Кількість нових випадків за день збільшилася на третину. Новина оновлена 29 вересня 2021, 08:43
Кількість нових випадків за день збільшилася на третину.

За минулу добу зробили 92 829 тестів на коронавірус.

В Україні за вівторок виявили 9666 нових випадків коронавірусу. Це на 3114 інфікувань більше ніж напередодні. Серед захворілих 204 медпрацівники і 953 дитини.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Також більш ніж удвічі зросла кількість госпіталізованих людей. Згідно зі статистичними даними:

  • госпіталізовані — 2855 осіб (напередодні 1 128)
  • летальних випадків — 217 (напередодні 143)
  • одужали — 3281 особа (напередодні 2927).

У лідерах за захворюваністю знову Харківська область — одна з тих, які назвали найбільш "перспективними" для входження в "червону зону" найближчим часом. На Харківщині зафіксували 976 нових випадків коронавірусу. Серед лідерів також Дніпропетровська (787), Донецька (699), Одеська (662) і Запорізька (592) області.

Найменша кількість нових випадків COVID-19 в Кіровоградській (51) та Чернігівській (71) областях.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в США проходить реєстрацію застосування однієї з вакцин від коронавірусу для дітей від 5 до 11 років. Що ж стосується лікування ковіда, то вже три перспективних препарати знаходяться на стадії клінічних випробувань.

Теги:
#Статистика #Коронавірус #Covid-19
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