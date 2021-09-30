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Захворюваність COVID-19 повертається до весняних показників: встановлений 5-місячний рекорд

Автор
Галина Михайлова
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Від коронавірусу в Україні померли 56 274 осіб за час пандемії. Новина оновлена 30 вересня 2021, 08:40
Від коронавірусу в Україні померли 56 274 осіб за час пандемії.

За минулу добу зробили 93 356 тестів.

Кількість хворих на коронавірус в Україні за добу зросла на 11 757 осіб. Напередодні було зафіксовано на 2091 випадок менше. Серед захворілих в середу — 1054 дитини та 242 медпрацівники.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Згідно з оперативними даними протягом минулої доби:

  • госпіталізовані — 2556 осіб
  • летальних випадків — 194
  • одужали — 3839 осіб.

Подібний рівень захворюваності в Україні фіксували в останній раз під час квітневого піка коронавірусу. Так, кількість хворих вище поточного показника була в останній раз 24 квітня — 12711 нових випадків.

Статистика коронавируса від РНБО
Статистика коронавируса від РНБО

Піковий показник в квітні був 20 431 хворий (3.04).

Кілька днів поспіль серед областей з найвищими показниками захворюваності тримається Харківщина. На 30 вересня за середу тут зафіксували 1087 заражень. На другому місці — Львівщини з 927 новими випадками. Також багато хворих на COVID-19 за минулу добу виявили в Дніпропетровській (926), Одеській (752) та Донецькій (739) областях.

Найменші показники по захворюваності в Кіровоградській (79) та Закарпатській (97) областях.

Раніше "Телеграф" писав, що курці частіше ніж інші потрапляють в лікарню або вмирають від коронавірусу — нове дослідження.

Теги:
#Статистика #Коронавірус #Covid-19 #Пандемія COVID-19
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