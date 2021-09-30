Захворюваність COVID-19 повертається до весняних показників: встановлений 5-місячний рекорд
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За минулу добу зробили 93 356 тестів.
Кількість хворих на коронавірус в Україні за добу зросла на 11 757 осіб. Напередодні було зафіксовано на 2091 випадок менше. Серед захворілих в середу — 1054 дитини та 242 медпрацівники.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
Згідно з оперативними даними протягом минулої доби:
- госпіталізовані — 2556 осіб
- летальних випадків — 194
- одужали — 3839 осіб.
Подібний рівень захворюваності в Україні фіксували в останній раз під час квітневого піка коронавірусу. Так, кількість хворих вище поточного показника була в останній раз 24 квітня — 12711 нових випадків.
Піковий показник в квітні був 20 431 хворий (3.04).
Кілька днів поспіль серед областей з найвищими показниками захворюваності тримається Харківщина. На 30 вересня за середу тут зафіксували 1087 заражень. На другому місці — Львівщини з 927 новими випадками. Також багато хворих на COVID-19 за минулу добу виявили в Дніпропетровській (926), Одеській (752) та Донецькій (739) областях.
Найменші показники по захворюваності в Кіровоградській (79) та Закарпатській (97) областях.
Раніше "Телеграф" писав, що курці частіше ніж інші потрапляють в лікарню або вмирають від коронавірусу — нове дослідження.
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