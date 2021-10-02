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В Україні знову понад 11 тисяч хворих на COVID-19, кожен десятий — дитина

Автор
Галина Михайлова
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Автор
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За минулу добу зробили 91 103 тести на коронавірус. Новина оновлена 02 жовтня 2021, 08:28
За минулу добу зробили 91 103 тести на коронавірус.

Україна продовжує утримувати високі показники по щоденному збільшенню кількості хворих на коронавірус.

За 1 жовтня в країні виявили 11 809 нових випадків COVID-19. При цьому напередодні медики фіксували на 225 випадків більше.

Про це свідчить статистика Міністерства охорони здоров’я.

На ранок 2 жовтня в Україні за минулу добу:

  • госпіталізовані — 2692 людини (напередодні 2 637)
  • летальних випадків — 203
  • одужали — 3469 осіб (напередодні 3 264)
  • неповнолітніх серед хворих — 1104 (напередодні 1059)
  • медпрацівників серед захворілих — 235.

Відзначимо, що в порівнянні з попереднім днем зросла кількість летальних випадків на 31 людину.

Найменш схильними COVID-19 залишаються Кіровоградська та Закарпатська область, там виявили 61 і 135 нових випадків відповідно.

Серед регіонів з високою захворюваністю продовжують залишатися Харківська (1159), Львівська (1102), Дніпропетровська (965), Одеська (762) і Запорізька (692) області.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в зведенні МОЗ позначку "помаранчевої зони" залишили тільки в однієї області — у Чернівецької. Крім високих показників захворюваності, в ній багато хворих потрапляють з коронавірусом в медустанови.

Також серед захворілих на COVID-19 багато людей старше 50 років — найбільш схильною до вірусу групою виявилися жінки у віці від 50 до 69.

Теги:
#МОЗ #Статистика #Коронавірус #Covid-19
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