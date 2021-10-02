В Україні знову понад 11 тисяч хворих на COVID-19, кожен десятий — дитина
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Україна продовжує утримувати високі показники по щоденному збільшенню кількості хворих на коронавірус.
За 1 жовтня в країні виявили 11 809 нових випадків COVID-19. При цьому напередодні медики фіксували на 225 випадків більше.
Про це свідчить статистика Міністерства охорони здоров’я.
На ранок 2 жовтня в Україні за минулу добу:
- госпіталізовані — 2692 людини (напередодні 2 637)
- летальних випадків — 203
- одужали — 3469 осіб (напередодні 3 264)
- неповнолітніх серед хворих — 1104 (напередодні 1059)
- медпрацівників серед захворілих — 235.
Відзначимо, що в порівнянні з попереднім днем зросла кількість летальних випадків на 31 людину.
Найменш схильними COVID-19 залишаються Кіровоградська та Закарпатська область, там виявили 61 і 135 нових випадків відповідно.
Серед регіонів з високою захворюваністю продовжують залишатися Харківська (1159), Львівська (1102), Дніпропетровська (965), Одеська (762) і Запорізька (692) області.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в зведенні МОЗ позначку "помаранчевої зони" залишили тільки в однієї області — у Чернівецької. Крім високих показників захворюваності, в ній багато хворих потрапляють з коронавірусом в медустанови.
Також серед захворілих на COVID-19 багато людей старше 50 років — найбільш схильною до вірусу групою виявилися жінки у віці від 50 до 69.
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