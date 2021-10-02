В Україні знову понад 11 тисяч хворих на COVID-19, кожен десятий — дитина

Україна продовжує утримувати високі показники по щоденному збільшенню кількості хворих на коронавірус.

За 1 жовтня в країні виявили 11 809 нових випадків COVID-19. При цьому напередодні медики фіксували на 225 випадків більше.

Про це свідчить статистика Міністерства охорони здоров’я.

На ранок 2 жовтня в Україні за минулу добу:

госпіталізовані — 2692 людини (напередодні 2 637)

летальних випадків — 203

одужали — 3469 осіб (напередодні 3 264)

неповнолітніх серед хворих — 1104 (напередодні 1059)

(напередодні 1059) медпрацівників серед захворілих — 235.

Відзначимо, що в порівнянні з попереднім днем зросла кількість летальних випадків на 31 людину.

Найменш схильними COVID-19 залишаються Кіровоградська та Закарпатська область, там виявили 61 і 135 нових випадків відповідно.

Серед регіонів з високою захворюваністю продовжують залишатися Харківська (1159), Львівська (1102), Дніпропетровська (965), Одеська (762) і Запорізька (692) області.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в зведенні МОЗ позначку "помаранчевої зони" залишили тільки в однієї області — у Чернівецької. Крім високих показників захворюваності, в ній багато хворих потрапляють з коронавірусом в медустанови.

Також серед захворілих на COVID-19 багато людей старше 50 років — найбільш схильною до вірусу групою виявилися жінки у віці від 50 до 69.