Суд в Україні виніс вирок лікарю, який видавав підроблені COVID-сертифікати: подробиці

За видачу фальшивих документів чоловіка оштрафували на 34 тисячі гривень

У Павлограді Дніпропетровської області вперше в Україні засудили лікаря за видачу підроблених свідоцтв про вакцинацію.

Подібною інформацією прес-служба Міністерства охорони здоров’я поділилася у понеділок, 4 жовтня.

Відомо, що рішення суду було винесено ще минулого тижня. За словами керівника Національної поліції України Ігоря Клименка, суд визнав винним лікаря однієї з лікарень Дніпропетровської області у шахрайстві з документами.

За підробку ковідних сертифікатів медик був оштрафований на 34 тисячі гривень. Також його позбавили можливості працювати за фахом протягом року.

Повідомляється, що правоохоронці постійно працюють над припиненням спроб придбати чи продати підроблені документи про вакцинацію. Тільки за період із 27 вересня по 3 жовтня по Україні було проведено 13 обшуків. Поліцейські відрапортували про відкриття 12 кримінальних справ.

Додамо, що МОЗ вирішило жорстко карати ті медичні заклади, в яких були виявлені факти підробки сертифікатів вакцинації від коронавірусу. Якщо медустанову викриють в підробці довідок, то спочатку буде відсторонений керівник закладу. "Телеграф" розповідав, скільки українських лікарень вже підозрюються в порушеннях.