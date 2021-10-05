В Україні з’являться нові COVID-сертифікати, хто їх отримає

COVID-сертифікат вже згенерували понад 1,4 млн громадян України.

В Україні почали тестування коронавірусних сертифікатів в яких будуть результати ПЛР-тестів і свідоцтво одужання від CОVID-19.

Про це на брифінгу розповів перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб.

Поки що сертифікати проходять тестування перед впровадженням в "Дію". Таким чином в додатку стануть доступні три типи сертифікатів, відповідно до аналогів в ЄС:

сертифікат про вакцинацію декількох типів — міжнародний, внутрішній і частковий ( "жовтий" — тільки з однієї вакцинацією )

сертифікат про результат ПЛР тесту — буде діяти як і паперовий аналог 72 години

сертифікат про перенесений коронавірус.

Відзначимо, в "Дії" також з’явилася можливість згенерувати сертифікат при імунізації різними вакцинами, що раніше було недоступне.

На зараз в Україні отримати сертифікат про вакцинацію можна у сімейного лікаря, на порталі "Дія" або в додатку. Останній спосіб доступний людям, у яких є біометричні документи.

Раніше "Телеграф" писав, що в Міністерстві охорони здоров’я почали розслідування проти 15 лікарень, які підозрюють в підробці сертифікатів про вакцинацію.