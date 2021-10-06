"Пік ще попереду!" В РНБО зробили прогноз щодо поширення коронавірусу в Україні

Кількість пацієнтів у лікарнях може сягнути 50 тисяч

В Україні пік захворюваності коронавірусом, у тому числі через штам "Дельта", пронозують на кінець жовтня. Кількість хворих, які потраплять у цей час на лікарняне ліжко, може досягнути 50 тисяч осіб одночасно.

Такий прогноз озвучив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов під час презентації системи "СОТА" у вівторок, 5 жовтня.

За його словами, зараз Україна знаходиться в середині епідемії.

"Ми сьогодні знаходимося у середині епідемії. Пік ще буде попереду", — заявив він.

Данілов зазначив, що кінець жовтня — початок листопада в Україні будуть піковими щодо поширення коронавірусу і, за їх даними, кількість госпіталізованих пацієнтів може сягати 50-55 тисяч чоловік одномоментно. Саме тому вже зараз підготували 80 тисяч лікарняних ліжок.

У РНБО вважають, що така кількість хворих стане великим навантаженням на медичну систему. А ближче до наближення до піку пандемії будуть вирішувати питання щодо подальшої роботи шкіл та вузів. Це повʼязано з тим, що "Дельта"-штам сильніше вражає дітей, якщо порівнювати з іншими штамами.

При цьому жодних прогнозів щодо завершення пандемії Олексій Данілов робити не береться, але зазначив, що зараз система охорони здоровʼя України підготовлена набагато краще.

Нагадаємо, що попередні прогнози українських вчених говорили про те, що з середини жовтня в Україні фіксуватимуть по 10 тисяч випадків коронавірусу за добу.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, 5 жовтня в Україні зафіксували 9 846 нових випадків коронавірусу, що на кілька тисяч більше, ніж за попередню добу. При цьому все більше регіонів наближаються до показників "помаранчевої" зони карантину.