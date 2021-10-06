За добу в Україні стало на три "помаранчеві" області більше (список)

Рівень захворюваності на коронавірус не перевищений тільки в одній області — в Кіровоградській.

В Україні зростає кількість областей, в яких ситуація з коронавірусом стрімко погіршується. Напередодні повідомлялося про 8 областей, які відповідають помаранчевій зоні епідеміологічної небезпеки, на ранок середи їхня кількість збільшилася до 11.

Про це свідчить статистика Міністерства охорони здоров’я.

Так, до "помаранчевих" Житомирської, Запорізької, Рівненської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернівецької областей додалися Вінницька, Дніпропетровська, Донецька та Хмельницька. Відзначимо, що Закарпатська область знову вийшла з переліку регіонів із стрімко погіршуючимися показниками.

У Харківській, Херсонській і Запорізькій областях останні три доби зростає рівень госпіталізації хворих з COVID-19.

Відзначимо, що в світі пандемія досі не взята під контроль — про це ВООЗ заявляє офіційно і повідомляє, що подолання коронавірусу знаходиться в середині шляху. В Україні в жовтні кількість випадків COVID-19 виходить на рівень весняної хвилі, але в РНБО впевнені — пік ще не досягнутий. Його чекають до кінця поточного місяця і дають невтішний прогноз.