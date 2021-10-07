Вперше майже за півроку в Україні більше 15 тисяч нових хворих на COVID-19: де найбільше
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Україна за показниками захворюваності знаходиться на рівні піврічної давнини.
В Україні продовжує зростати показник щоденної захворюваності на коронавірус — на ранок четверга зафіксували 15 125 підтверджених випадків. Це на 2463 випадки більше ніж напередодні. Серед виявлених заражених людей 1421 дитина та 341 медпрацівник.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
Згідно з офіційними даними за минулу добу середи:
- госпіталізовані — 3541 осіб
- летальних випадків — 314
- одужали — 4380 осіб
- зроблено тестів на COVID-19 — 113 077.
В останній раз подібну кількість хворих фіксували під час хвилі коронавірусу в квітні цього року.
Найбільше випадків зараження коронавірусом виявили в Харківській області. Там зареєстрували 1168 підтверджених інфікувань. У лідерах по захворюваності також Львівська (1130), Одеська (1 059), Дніпропетровська (1042) і Донецька (985) області.
Найменше нових випадків — на Кіровоградщині — 99 заражень коронавірусом за добу.
Раніше "Телеграф" писав, що в Україні все більше областей знаходяться на кордоні з "червоною зоною". Так, серед них можуть опинитися Харківська, Херсонська і Запорізька, де перевищені показники госпіталізацій.
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