Позитивної динаміки немає — в Україні триває осіння "хвиля" COVID-19

У МОЗ нагадують про необхідність носити маску і мити руки.

В Україні за минулу добу незначно знизилася кількість нових випадків коронавірусу, при цьому кількість померлих і госпіталізованих злегка зросла. На ранок суботи зафіксували 15 908 інфікувань. Серед хворих 298 медпрацівників і 1477 дітей.

Про це повідомляє сайт Міністерства охорони здоров’я.

госпіталізовані — 3571 осіб (напередодні — 3 526)

летальних випадків — 250 (напередодні — 241)

одужали — 5364 людини (напередодні — 4 720)

зроблено тестів — 106 029.

В Україні на ранок суботи не залишилося областей, в яких захворіли COVID-19 менш як 100 осіб за добу. Так, найменша кількість інфікованих в Кіровоградській області — 107. Лідером, як і напередодні, залишається Одеська область з 1310 хворих.

Також в п’ятірці антилідерів Дніпропетровщина, Львівщина, Донеччина та Харківщина.

Серед тестів, зроблених за 8 жовтня — 42 584 експрес-тестувань. Вони можуть показати коронавірус з першого дня температури — стверджують лікарі.

Раніше "Телеграф" писав що вчені оцінили наслідки коронавірусу для серцево-судинної системи, виявилося, що ризик серцевого нападу в 7 разів вище після реанімації.