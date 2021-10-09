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В Україні розширять перелік професій, що підлягають обов’язковій вакцинації від COVID-19

Автор
Олена Вєчканова
Дата публікації
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Автор
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Працівники мають місяць на те, щоб вакцинуватися Новина оновлена 09 жовтня 2021, 13:14
Працівники мають місяць на те, щоб вакцинуватися

Як відомо, частина українців вже зобов’язана мати щеплення від COVID-19

Уже найближчим часом ще частина українців, які працюють в певних сферах, опиняться перед необхідністю обов’язково вакцинуватися проти COVID-19.

Таку інформацію опублікував в особистому Telegram-каналі голова комітету ВР із питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

За словами нардепа, наразі очільником МОЗ уже підписано розпорядження про обов’язкову імунізацію співробітників трьох різних структур. Уже зовсім скоро цей список може поповнитися ще декількома професіями, працівників яких хочуть захистити від можливого зараження коронавірусною хворобою.

Таким чином на обов’язкову вакцинацію планують відправити працівників:

  • всіх держпідприємств, організацій і підприємств;
  • соціальних служб;
  • поштових відділень.

Радуцький зазначив, що до подібних кардинальних заходів, як обов’язковість імунізації, у МОЗ змушені піти "через небажання багатьох людей розуміти очевидні речі".

Відповідний документ, яким затвердили перелік працівників, уже зобов’язаних отримати щеплення від ковіда, Віктор Ляшко підписав 7 жовтня 2021 року. Зі списком професій можна ознайомитися в нашому матеріалі.

Також "Телеграф" повідомляв, скільки нових випадків COVID-19 було зафіксовано в Україні станом на ранок суботи, 8 жовтня.

Теги:
#Вакцинація #Михайло Радуцький #Коронавірус #Обов'язкова вакцинація #Covid-19
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