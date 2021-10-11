Україна потрапила в трійку лідерів за смертністю від коронавируса: свіжа статистика

За добу кількість летальних випадків зросла ще більше

Україна з рівнем захворюваності за минулу добу стала третьою серед країн Європи за кількістю нових хворих. Таку ж сходинку наша країна посіла у "антирейтингу" летальних випадків.

Про це свідчать дані сайту Woldometer.

Так, з показником 11 344 нових випадків, які зафіксували 10 жовтня, Україна стала третьою після Британії та Росії за кількістю інфікувань. Таке ж місце серед країн Європи ми зайняли і за кількістю смертей (162), однак вже після Росії та Румунії.

Україна третя у Європі за кількістю нових випадків COVID-19

Третю сходинку Україна посіла і за кількістю смертей

Стосовно даних щодо поширення коронавірусу станом на ранок понеділка, 11 жовтня, то кількість нових випадків дещо знизилася. Однак, це можна пояснити зменшенням числа проведених тестувань. При цьому летальних випадків стало більше — якщо минулої доби смертей було 162, то цього ранку зафіксували 207 померлих. Це може свідчити про те, що коронавірус стає все більш агресивним.

У регіональному розрізі антилідерами захворюваності вкотре стала Харківщина — 1419 нових випадків, наступними йдуть Дніпропетровська (765) і Одеська (690) області.

Варто зазначити, що всього за сім днів в Україні стрімко зросла кількість регіонів, які за епідемічними показниками відповідають "помаранчевій" зоні карантину. Минулої доби їх було 16 — найгіршу ситуацію фіксували на Херсонщині, Харківщині та Запоріжжі.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, лікар зробив невтішний прогноз щодо поширення коронавірусу в Україні — найближчим часом кількість госпіталізацій досягне цифри в 5000 осіб на добу.