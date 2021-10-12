Більше 300 померлих за добу: статистика коронавірусу в Україні 12 жовтня

За добу значно зросла кількість хворих дітей та медиків

Станом на ранок вівторка, 12 жовтня, в Україні зафіксували 11996 нових випадків коронавірусу, що на три тисячі більше, ніж днем раніше. При цьому за минулу добу значно зросла кількість летальних випадків і погіршилася захворюваність серед дітей.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоровʼя України.

Так, якщо напередодні коронавірусом захворіли 863 дитини, то вже сьогодні кількість хворих неповнолітніх досягла 1262. Погіршилися показники захворюваності і серед медиків — за добу + 227 випадків (минулої доби було лише 78).

Судячи з даних, летальність зросла на сотню випадків, але при цьому стало дещо менше госпіталізацій та значно більше пацієнтів, які подолали хворобу.

Всього за минулу добу:

госпіталізували — 2 274 (добою раніше — 2672);

померли — 325 (раніше — 207);

одужали — 5 419 (до цього — 2053).

Серед регіонів "антилідером" черговий раз стала Харківщина (1502). Крім неї високий рівень захворюваності у Львівській (978), Дніпропетровській (856), Одеській (816) та Запорізькій (715) областях.

Нагадаємо, в Україні за тиждень вдвічі зросла кількість "помаранчевих" областей, а багато з них опинилися на межі "червоної" зони.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що не так із темпами захворювання коронавірусом в Україні.