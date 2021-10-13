МОЗ показав новий список професій для обов’язкової вакцинації проти коронавірусу

Тепер в списку шість пунктів замість трьох.

В Україні збираються розширити список професій, представникам яких треба буде пройти курс обов’язкової вакцинації від коронавірусу.

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Варто відзначити, що в попередній редакції проєкту указу міністерства були вказані співробітники:

центральної виконавчої влади та її територіальних структур;

місцевих держадміністрацій та їх підрозділів;

всіх закладів освіти, включаючи дошкільної та позашкільної підготовки, а також наукових установ незалежно від форми власності.

Тепер же цей список пропонують розширити представниками:

підприємств і організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

установ, які надають соціальні послуги, а також закладів щодо захисту прав дітей та реабілітаційних закладів;

підприємств, які внесені Кабміном до переліку об’єктів держвласності, що представляють стратегічне значення для безпеки та економіки України.

Як повідомлялося раніше, попередню редакцію указу було затверджено 7 жовтня, а в силу він повинен вступити через місяць після дня оприлюднення. Тобто, 7 листопада.

Тим самим МОЗ встановив дедлайн для представників вищевказаних галузей на проходження повного курсу вакцинації. В іншому випадку їм загрожує відсторонення від виконання своїх обов’язків без збереження заробітної плати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" з’ясував, чому педагоги потрапили в список професій, включених в список обов’язкової вакцинації.