Одеса обганяє Харків: де найважча ситуація з COVID-19 в Україні на 16 жовтня
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Між найбільш і найменш постраждалими регіонами різниця більш ніж в тисячу випадків зараження.
В Україні 12 983 нові випадки зараження коронавірусом. Ця цифра зменшилася, в порівнянні з попереднім днем, на більш ніж 600 інфікувань. У частині регіонів кількість хворих впала нижче сотні випадків.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я в ранковому зведенні.
За минулу добу:
- захворіли дітей — 1105 осіб,
- захворіли медпрацівників — 204 людини,
- госпіталізовані — 2859 осіб,
- одужали — 5874 людини,
- летальних випадків — 277.
У лідерах по захворюваності на коронавірус залишаються Одеська (1321) і Харківська (1293) області. В інших областях кількість нових інфікувань — менше тисячі. Третє місце в антирейтингу посіла Львівщина (927). Виділяються Кіровоградська та Закарпатська область, де підтвердили 69 і 96 випадків відповідно.
148 438 чоловік за п’ятницю вакцинували проти коронавірусу.
Раніше "Телеграф" писав, що в п’яти областях ситуація із заповненістю COVID-лікарень наблизилася до критичної. У понеділок "червона зона" пошириться ще на чотири області, окрім Херсонської. У ній норми підвищеної епідбезпеки почали діяти 15 жовтня.
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