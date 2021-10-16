Рус

Одеса обганяє Харків: де найважча ситуація з COVID-19 в Україні на 16 жовтня

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
137
Коронавірус Новина оновлена 16 жовтня 2021, 08:33
Коронавірус

Між найбільш і найменш постраждалими регіонами різниця більш ніж в тисячу випадків зараження.

В Україні 12 983 нові випадки зараження коронавірусом. Ця цифра зменшилася, в порівнянні з попереднім днем, на більш ніж 600 інфікувань. У частині регіонів кількість хворих впала нижче сотні випадків.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я в ранковому зведенні.

За минулу добу:

  • захворіли дітей — 1105 осіб,
  • захворіли медпрацівників — 204 людини,
  • госпіталізовані — 2859 осіб,
  • одужали — 5874 людини,
  • летальних випадків — 277.

У лідерах по захворюваності на коронавірус залишаються Одеська (1321) і Харківська (1293) області. В інших областях кількість нових інфікувань — менше тисячі. Третє місце в антирейтингу посіла Львівщина (927). Виділяються Кіровоградська та Закарпатська область, де підтвердили 69 і 96 випадків відповідно.

148 438 чоловік за п’ятницю вакцинували проти коронавірусу.

Раніше "Телеграф" писав, що в п’яти областях ситуація із заповненістю COVID-лікарень наблизилася до критичної. У понеділок "червона зона" пошириться ще на чотири області, окрім Херсонської. У ній норми підвищеної епідбезпеки почали діяти 15 жовтня.

Теги:
#Україна #Статистика #Коронавірус #Covid-19
Коронавірус
Україна
Одеса обганяє Харків: де найважча ситуація з COVID-19 в Україні на 16 жовтня
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Коронавірус
Одеса обганяє Харків: де найважча ситуація з COVID-19 в Україні на 16 жовтня
Дата публікації
Категорія
Олексій Данілов
РНБО ввів санкції проти 237 осіб і однієї компанії: кого вони торкнуться
Дата публікації
Категорія
Масковий режим в громадських місцях — обов’язковий.
У "червону зону" з понеділка увійдуть 5 областей
Дата публікації
Категорія
Смерть Антона Полякова може мати політичну причину
Смерть Антона Полякова: чи є тут слід Банкової
Дата публікації
Категорія
Для того, щоб оформити безліміт на отримання і відправку грошей, потрібно зателефонувати за номером 3700
"ПриватБанк" обмежив кількість переказів з карти на карту