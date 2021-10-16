"Буде складно": лікар спрогнозував, коли буде пік COVID-19 в Україні

Коронавірусом в Україні за час пандемії заразилися понад 2,6 млн осіб.

Через погіршення стану під час хвороби, з коронавірусом в Україні госпіталізовані за добу понад 2,8 тисячі пацієнтів. Але українцям слід готуватися до великих цифр і нового піку COVID-19 в листопаді.

Про це заявив доктор Тарас Жиравецький в Телеграм.

Він спрогнозував пік цієї хвилі ковіда на початку листопада і вважає, що Україна його перенесе важко через брак кисню і ліків для хворих, а також особливостей важкого варіанту коронавірусу.

Також він зазначив, що при коронавірусі таблетовані противірусні препарати не працюють, діючи як вітаміни.

Раніше "Телеграф" писав, що українські вчені розрахували, що до кінця жовтня добова кількість заражень коронавірусом може досягти 26 тисяч, при цьому летальність також збільшиться. Спрогнозували вони і ризики для регіонів, в яких надмірно завантажені ковід-лікарні.

Нагадаємо, коронавірус небезпечний не тільки в момент хвороби, а й своїми наслідками, серед яких — проблеми з серцем і судинами. Негативний ефект на організм зберігається близько року.