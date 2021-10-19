В Україні кількість смертей від COVID-19 досягла історичного максимуму

Попередній антирекорд смертності фіксували ще на початку квітня

В Україні станом на ранок вівторка, 19 жовтня, зафіксували 15 579 нових випадків коронавірусу, що на 6 тисяч більше, ніж було добою раніше. При цьому смертність від COVID-19 в країні досягла історичного максимуму.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Так, від коронавірусу за минулу добу померли 538 осіб. Попередній добовий антирекорд фіксували ще у квітні, коли за добу було 481 летальний випадок.

Попередній антирекорд - 481 летальний випадок від COVID-19 за добу

Крім того в Україні за добу:

захворіли 1309 неповнолітніх та 282 медпрацівника (попередні дані — 790 і 122 відповідно);

госпіталізували — 2852 особи (днем раніше — 3127);

одужали — 7776 пацієнтів (минулої доби — 3421).

Антилідером захворюваності знову стала Одеська область — 1418 підтверджених випадків. Крім того, велику кількість хворих зафіксували у Харківській (1412), Дніпропетровській (1203), Запорізькій (1019) і Львівській (959) областях.

З початку пандемії в країні:

захворіло – 2 660 273 особи;

одужало – 2 337 194 особи;

летальних випадків – 61 348;

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у ВООЗ прогнозують, що пандемія коронавірусу у світі може завершитися вже у наступному році, але лише за певних умов.