В Україні кількість смертей від COVID-19 досягла історичного максимуму
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Попередній антирекорд смертності фіксували ще на початку квітня
В Україні станом на ранок вівторка, 19 жовтня, зафіксували 15 579 нових випадків коронавірусу, що на 6 тисяч більше, ніж було добою раніше. При цьому смертність від COVID-19 в країні досягла історичного максимуму.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
Так, від коронавірусу за минулу добу померли 538 осіб. Попередній добовий антирекорд фіксували ще у квітні, коли за добу було 481 летальний випадок.
Крім того в Україні за добу:
- захворіли 1309 неповнолітніх та 282 медпрацівника (попередні дані — 790 і 122 відповідно);
- госпіталізували — 2852 особи (днем раніше — 3127);
- одужали — 7776 пацієнтів (минулої доби — 3421).
Антилідером захворюваності знову стала Одеська область — 1418 підтверджених випадків. Крім того, велику кількість хворих зафіксували у Харківській (1412), Дніпропетровській (1203), Запорізькій (1019) і Львівській (959) областях.
З початку пандемії в країні:
- захворіло – 2 660 273 особи;
- одужало – 2 337 194 особи;
- летальних випадків – 61 348;
Як повідомляв "Телеграф" раніше, у ВООЗ прогнозують, що пандемія коронавірусу у світі може завершитися вже у наступному році, але лише за певних умов.
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