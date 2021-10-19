В "помаранчевих" областях поліція може ввести коронавірусні рейди: названа умова
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Перевірки в "червоній зоні" стартують з 21 жовтня.
В Україні з четверга почнуть перевіряти сертифікати вакцинації у громадян в 5 областях "червоної зони". Перевірки будуть проводити не тільки поліцейські, у яких є спеціальний додаток в планшетах, а й представники Держпродспоживслужби, муніципальної охорони, Укртрансбезпеки.
Про це повідомляє Укрінформ.
Рейди поліції будуть проходити в місцях, де можна застосувати карантинні обмеження. Нагадаємо, до таких відносяться непродовольчі ринки і магазини, кафе, ТРЦ і ряд інших.
В "помаранчевій зоні" карантину поліція також може проводити рейди — в залежності від обмежень прийнятих місцевими адміністраціями. Саме на регіональному або міському рівні можна вводити додаткові обмеження, як в "червоній зоні".
Серед ймовірних об’єктів перевірки можуть опинитися закладу культури і громадського харчування або громадський транспорт, як міжобласний, так і внутрішньо регіональної.
Серед таких рейдів, наприклад — перевірки в Харкові. "Телеграф" раніше писав, що під час вибіркової перевірки маршрутного транспорту на перевезення пасажирів тільки на сидячих місцях, один з водіїв "викрав" правоохоронця.
Також "Телеграф" повідомляв, що в Дніпрі після старту "червоної зони" громадяни встановили рекорд по вакцинації.
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