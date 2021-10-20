Рус

Наскільки ефективна вакцина Comirnaty від Pfizer-BioNTech

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
157
Вакцинація від коронавірусу.
Вакцинація від коронавірусу.

Нею вакцинувалися більш 3,2 млн українців.

В Україні від коронавірусу вакцинують чотирма препаратами. Серед них мРНК-вакцина Comirnaty американо-німецького виробництва. Україна отримала її 7,4 млн доз.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Згідно з останніми дослідженнями від первісного виду вірусу, так званого "уханьского штаму" вона захищає на 95%. У інших мутація — ступінь захисту нижче.

Comirnaty ефективна:

  • від штаму Альфа — на 93,7%
  • від штаму Дельта — на 88%.

Нагадаємо, вакцинація препаратом Pfizer-BioNTech проводиться двічі з інтервалом в 21-28 днів. Вакцина тренує організм розпізнавати особливий білок вірусу.

Додатково варто відзначити, що ефективність вакцинації знижується з часом, це підтверджують незалежні дослідження. Попри зниження рівня захисту від зараження, від важких наслідків захист залишається високим.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні вирішили через погіршення ситуації з ковідом щеплювати по 1,5 млн громадян в тиждень, а в Дніпрі, який з 18 жовтня в "червоній зоні" встановили рекорд по вакцинації — Пфайзер закінчився в одній з поліклінік міста.

Теги:
#Вакцина #Коронавірус #Covid-19 #Comirnaty
Аварія на дорозі Київ — Одеса біля селища Любашівка
В регіонах
У масштабній аварії на трасі Київ-Одеса загинули три людини, є постраждалі (фото, відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Аварія на дорозі Київ — Одеса біля селища Любашівка
У масштабній аварії на трасі Київ-Одеса загинули три людини, є постраждалі (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Харківських паралімпійців привітали в міськраді
У Харкові незрячим паралімпійцям подарували книги і квитки в зоопарк: всі подробиці скандалу
Дата публікації
Категорія
Україна переведе стрілки годинника 31 жовтня
Переведення годинника на зимовий час: як знизити шкоду для організму
Дата публікації
Категорія
Сучасні вакцини відрізняються дуже високою ефективністю
Якщо вакцини не захищають, чи є сенс робити щеплення?
Дата публікації
Категорія
Ціна на нерухомість буде стабільною
Ринок завмер в очікуванні локдауну: чи вдарить карантин по цінам на нерухомість