Наскільки ефективна вакцина Comirnaty від Pfizer-BioNTech
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Нею вакцинувалися більш 3,2 млн українців.
В Україні від коронавірусу вакцинують чотирма препаратами. Серед них мРНК-вакцина Comirnaty американо-німецького виробництва. Україна отримала її 7,4 млн доз.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
Згідно з останніми дослідженнями від первісного виду вірусу, так званого "уханьского штаму" вона захищає на 95%. У інших мутація — ступінь захисту нижче.
Comirnaty ефективна:
- від штаму Альфа — на 93,7%
- від штаму Дельта — на 88%.
Нагадаємо, вакцинація препаратом Pfizer-BioNTech проводиться двічі з інтервалом в 21-28 днів. Вакцина тренує організм розпізнавати особливий білок вірусу.
Додатково варто відзначити, що ефективність вакцинації знижується з часом, це підтверджують незалежні дослідження. Попри зниження рівня захисту від зараження, від важких наслідків захист залишається високим.
Раніше "Телеграф" писав, що в Україні вирішили через погіршення ситуації з ковідом щеплювати по 1,5 млн громадян в тиждень, а в Дніпрі, який з 18 жовтня в "червоній зоні" встановили рекорд по вакцинації — Пфайзер закінчився в одній з поліклінік міста.
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