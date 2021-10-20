Наскільки ефективна вакцина Comirnaty від Pfizer-BioNTech

Нею вакцинувалися більш 3,2 млн українців.

В Україні від коронавірусу вакцинують чотирма препаратами. Серед них мРНК-вакцина Comirnaty американо-німецького виробництва. Україна отримала її 7,4 млн доз.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Згідно з останніми дослідженнями від первісного виду вірусу, так званого "уханьского штаму" вона захищає на 95%. У інших мутація — ступінь захисту нижче.

Comirnaty ефективна:

від штаму Альфа — на 93,7%

від штаму Дельта — на 88%.

Нагадаємо, вакцинація препаратом Pfizer-BioNTech проводиться двічі з інтервалом в 21-28 днів. Вакцина тренує організм розпізнавати особливий білок вірусу.

Додатково варто відзначити, що ефективність вакцинації знижується з часом, це підтверджують незалежні дослідження. Попри зниження рівня захисту від зараження, від важких наслідків захист залишається високим.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні вирішили через погіршення ситуації з ковідом щеплювати по 1,5 млн громадян в тиждень, а в Дніпрі, який з 18 жовтня в "червоній зоні" встановили рекорд по вакцинації — Пфайзер закінчився в одній з поліклінік міста.