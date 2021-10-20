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Під крематорієм черга з катафалків: Радуцький заявив про критичну смертність від COVID-19 в Україні

Автор
Анна Дворовенко
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Михайло Радуцький Новина оновлена 20 жовтня 2021, 13:00
Михайло Радуцький

При цьому нардеп розкритикував колег, які ходять без масок та не роблять щеплень від коронавірусу

В Україні напередодні зафіксували історичний максимум смертей від коронавірусу за добу, а вже сьогодні голова Комітету з питань охорони здоров’я Михайло Радуцький заявив, що під крематорієм у Києві зібралася ціла черга з катафалків.

Відповідна заява прозвучала з трибуни Верховної Ради.

Радуцький зазначив, що черга з катафалків у Київський крематорій складає близько двох годин.

При цьому голова комітету пройшовся з критикою по народним депутатам. За його словами, влада нічого не може вимагати від народу, поки "80% нардепів ходять без масок, а дуже велика кількість депутатів, працівників апарату ВР, секретаріатів комітетів не вакциновані по сьогоднішній день".

Крім того, Радуцький закликав колег підтримати закон, який дозволяє використовувати при лікуванні коронавірусу інноваційні ліки, які мають пряму дію проти захворювання COVID-19. Для цього необхідно дозволити екстрене використання цих препаратів.

Додамо, що у Києві за минулу добу від коронавірусу померли 29 осіб. Від початку пандемії ця цифра склала — 5 741. У Київській області за добу було 18 смертей, з початку пандемії — 3 052.

  • Київський крематорій — єдиний крематорій, який працює у Києві. Розташований він поруч з Байковим кладовищем. У ньому є три прощальних зали та чотири печі. За день тут здійснюють 20-30 кремацій. Додамо, що тіло разом із домовиною згорає за півтори години при температурі близько тисячі градусів.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, станом на ранок середи, 20 жовтня, в Україні знову зафіксували 495 летальних випадків.

Теги:
#Україна #Смертність #Михайло Радуцький #Коронавірус
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