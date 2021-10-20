Чи замінює COVID-сертифікат відмітка про вакцинацію в Helsi
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 177
Сертифікати про вакцинацію від коронавірусу бувають декількох видів.
У четвер, 21 жовтня починають діяти нові правила перевезення пасажирів між областями України. Вони стосуються як водіїв, так і пасажирів авто, авіа і залізничного транспорту.
Одним з видів документів, які дають право на проїзд по Україні є сертифікати про вакцинацію від COVID-19. Їх можна отримати і після першої дози вакцини, і після обох (для двофазних препаратів).
Сертифікати про вакцинацію бувають:
- паперові — беруться у сімейного лікаря в поліклініці. Після першої дози щеплення видається форма 063-О.
- електронні — можна оформити через додаток "Дія" або на однойменному порталі. Відзначимо, що на порталі генерується міжнародний сертифікат про повний курс вакцинації, тоді як в додатку доступна версія після першого уколу.
Вакцинації також відображаються в інформаційній медичній системі Helsi, але відмітка не є сертифікатом про вакцинацію і дозвільним документом для поїздок.
З проблемами з отриманням електронних сертифікатів в "Дії" зіткнулися багато українців — про це свідчать коментарі під додатком в GooglePlay.
Раніше "Телеграф" публікував інструкцію, як замовити сертифікат про вакцинацію на порталі "Дія".
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-