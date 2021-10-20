Чи замінює COVID-сертифікат відмітка про вакцинацію в Helsi

Сертифікати про вакцинацію від коронавірусу бувають декількох видів.

У четвер, 21 жовтня починають діяти нові правила перевезення пасажирів між областями України. Вони стосуються як водіїв, так і пасажирів авто, авіа і залізничного транспорту.

Одним з видів документів, які дають право на проїзд по Україні є сертифікати про вакцинацію від COVID-19. Їх можна отримати і після першої дози вакцини, і після обох (для двофазних препаратів).

Сертифікати про вакцинацію бувають:

паперові — беруться у сімейного лікаря в поліклініці. Після першої дози щеплення видається форма 063-О.

електронні — можна оформити через додаток "Дія" або на однойменному порталі. Відзначимо, що на порталі генерується міжнародний сертифікат про повний курс вакцинації, тоді як в додатку доступна версія після першого уколу.

Читайте також: Категорія Україна Поїздки по Україні без щеплення від "корони": які є варіанти З 21 жовтня в дію вступають правила, що обмежують поїздки по країні в карантин.

Вакцинації також відображаються в інформаційній медичній системі Helsi, але відмітка не є сертифікатом про вакцинацію і дозвільним документом для поїздок.

Так виглядає інформація про вакцинації в Хелсі

З проблемами з отриманням електронних сертифікатів в "Дії" зіткнулися багато українців — про це свідчать коментарі під додатком в GooglePlay.

Скарги на роботу програми "Дія"

Раніше "Телеграф" публікував інструкцію, як замовити сертифікат про вакцинацію на порталі "Дія".