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Підсумки дня 21 жовтня: чергові COVID-антирекорди, оксидна хмара над Україною, підйом у рейтингу ФІФА

Автор
Анна Дворовенко
Дата публікації
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Ключові новини дня Новина оновлена 21 жовтня 2021, 21:08
Ключові новини дня

Вечірній дайджест головних подій 21 жовтня.

Коронавірус в Україні

COVID-19
COVID-19

За останню добу в Україні виявлено 22415 нових випадків коронавірусної хвороби. Це новий рекорд за кількістю хворих для нашої країні за весь час пандемії COVID-19. Значна частина з них — це медпрацівники (345) і діти (1771).

Також нову рекордну планку поставила і смертність — такої кількості життів пацієнтів (546 осіб) на території нашої країни коронавірус раніше не забирав.

"Червона" зона

Червона зона
Червона зона

В Україні на фоні тотального зростання кількості нових хворих та смертності від коронавірусу все більше регіонів переходять у "червону" зону карантину з жорсткими обмеженнями, або ж всерйоз задумуються про це. "Телеграф" зʼясував, які регіони вже "почервоніли" та що робиться у решті областей.

До слова, про посилення карантину заговорили і у Києві. Місцева влада має ухвалити рішення про перехід у "червону" зону вже у пʼятницю, 22 жовтня.

Хмара діоксиду сірки над Україною

Хмару діоксиду сірки принесло в Україну з Канарів
Хмару діоксиду сірки принесло в Україну з Канарів

Виверження вулкану на Канарських островах зачепило і Україну — у повітря викинуло велику кількість двоокису сірки (SO2), хмара якої рушила на Європу і Україну, в тому числі. Загальний рівень забруднення на помаранчевому рівні — тобто такому, що приносить неприємні відчуття і проблеми чутливим людям зафіксований в Києві, Харкові, Білій Церкві та Ясногірці на Донеччині.

Метеорологи запевняють, що діоксид сірки покине територію України в найближчу добу і не загрожує здоров’ю жителів країни.

Обмеження на перевезення вступили в силу

Перевірка документів на вокзалі стала обов'язковою
Перевірка документів на вокзалі стала обов'язковою

Четвер в Україні став першим днем, коли при посадці в літаки, поїзди та автобуси міжрегіонального сполучення необхідно не тільки бути в масці, а й пред’являти ковід-документи: результат тесту або сертифікат про вакцинацію.

Україна піднялася у рейтингу ФІФА

Збірна України з футболу
Збірна України з футболу

Збірна України піднялася на одну позицію в оновленому рейтингу ФІФА за жовтень 2021 року. За підсумками жовтня наша команда займає 26-е місце.

Теги:
#21 жовтня #Підсумки дня
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