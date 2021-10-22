Україна серед світових лідерів по захворюваності та смертності від COVID-19, але кордони з ЄС поки відкриті

У рейтингу летальних випадків від інфекції в світі Україну випереджають лише дві країни.

Кількість нових заражених коронавірусом в Україні другий день поспіль б’є рекорди за весь час пандемії. Країна вже встигла вирватися в антилідери світових і європейських рейтингів.

Про це свідчить статистика сайту Worldometers.

Дані по хворих на п’ятницю 22 жовтня опублікували ще не всі країни, але результати на четвер показують — Україна піднялася в рейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 на п’яте місце в світовому переліку, попереду тільки США, Велика Британія, Росія і Туреччина. Рейтинг смертності від коронавірусу також показовий. У світовій трійці лідерів — Україна на третьому місці. Нашу країну обігнали тільки США і Росія.

Світова статистика по коронавірусу

Серед країн Європи Україна — третя за поширеністю й друга по смертях від коронавірусу.

Європейська коронавірусна статистика

Відзначимо, США і Росія, що випередили Україну за кількістю смертей від коронавірусу, значно перевершують її в чисельності населення. Так, в США проживає 329,5 млн громадян, а в Росії — 144,1 млн.

Попри те, що біля кордону з Євросоюзом — в Україні — ситуація з захворюваністю погіршується, ЄС все ж не закриває кордони. Список країн, безпечних для подорожей, не змінився і буде переглянутий через тиждень — про це повідомляють європейські журналісти.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні під загрозою переходу в "червону зону" ще сім областей.