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Підсумки дня 22 жовтня: COVID-рекорди, військова допомога США, вбивство українки на зйомках в США

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Ключові новини дня Новина оновлена 22 жовтня 2021, 23:10
Ключові новини дня

Вечірній дайджест головних подій 22 жовтня.

Коронавірус в Україні

Госпіталізовано за добу 5141 осіб
Госпіталізовано за добу 5141 осіб

Другий день поспіль Україна ставить антирекорди по COVID-1923 785 нових випадків і 614 смертей. Такі цифри статистики за останні дні вивели країну в світовий ТОП з захворюваності та смертності. Більше життів ковід забрав тільки в США і Росії. Найбільша кількість людей померли в Донецькій області. Захворів на коронавірус і колишній міністр МВС Арсен Аваков.

Пропозиція РНБО щодо газу

Газотранспортна система
Газотранспортна система

На засіданні РНБО від 22 жовтня вирішили запропонувати Євросоюзу збільшити транзит газу з Росії через українську газотранспортну систему поверх 40 млрд кубів на рік за договором — ще на 55 млрд. Якщо РФ збільшить транзит газу — Україна готова зробити знижку, повідомив президент Володимир Зеленський.

Військова допомога Україні від США

Прибув вантажний літак з допомогою.
Прибув вантажний літак з допомогою.

Увечері в Україну прибув літак з США, який привіз протитанкові комплекси, боєприпаси і медобладнання для української армії.

Смерть Галини Хатчинс від пострілу Алека Болдвіна

Галина Хатчинс
Галина Хатчинс

На зйомках в США Алек Болдвін поцілив з реквізитної зброї і смертельно поранив оператора фільму "Іржа" Галину Хатчинс. Постраждав також режисер. Галина була українкою — навчалася в Києві і вважалася новою зіркою кіноіндустрії в США. У неї залишився маленький син. Повідомляється, що патрон у зброї був бойовий.

Спроба підпалу будинку Ігоря Жовкви

На будинок Ігоря Жовкви вчинили напад
На будинок Ігоря Жовкви вчинили напад

У п’ятницю — в день народження заступника голови Офісу президента Ігоря Жовкви в його будинок кинули коктейль Молотова. Поліція затримала ймовірного палія. За діяння йому пообіцяли 4 тис. доларів США.

Сестер Савченко затримали з підробленими сертифікатами про вакцинацію

Сестрам Савченко за підробку документів загрожує до 2 років в’язниці
Сестрам Савченко за підробку документів загрожує до 2 років в’язниці

Поліція затримала в Борисполі двох сестер, одна з яких — колишня народний депутат з підробленими ковід-сертифікатами. Дати народження збігаються з сестрами Савченко — Надією і Вірою. Проводиться розслідування. Через це Надію Савченко назвали "іконою антивакцинаторів" і створили безліч мемів.

Новий глава Верховного Суду

Всеволод Князєв
Всеволод Князєв

Верховний Суд України очолить Всеволод Князєв — він займе пост з 1 грудня. Його обрали таємним голосуванням.

Теги:
#США #Алек Болдуін #РНБО #Верховний Суд #Коронавірус #Надія Савченко
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