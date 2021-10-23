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Показники виростуть ще більше: лікар передбачив, коли спаде хвиля COVID-19 в Україні

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Коронавірус.
Коронавірус.

Показники почнуть спадати лише в листопаді.

В Україні ще кілька тижнів будуть фіксувати високі показники по захворюваності на коронавірус.

Про це розповів лікар Борис Бриль в ефірі "Україна 24".

Він оцінив час в 2-4 тижні, це пов’язано з тим, що перші симптоми хвороби з’являються в середньому через 11 днів після інфікування.

Бриль також зазначив, що вакцинація це єдиний з доступних способів стримати пандемію.

За останні дні Україна побила кілька антирекордів по коронавірусу — крім великої кількості нових випадків зараження, фіксується також найбільша кількість летальних випадків.

Таке зростання захворюваності викликало ажіотаж навколо вакцинації від COVID-19, за минулу добу поставили рекорд зі щеплень. До центрів вакцинації в "червоній зоні" шикуються черги, адже щеплення як знижує ризик захворіти, а й дає певні привілеї і дозволяє подорожувати по Україні та за кордон.

"Телеграф" також повідомляв, що з’явилася нова мутація штаму Дельта, яка більш заразна і має ряд характерних симптомів.

Теги:
#Вакцинація #Коронавірус #Covid-19
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