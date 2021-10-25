В Україні анонсували нові "ковідні" сертифікати для "Дії"

Розробники "Дії" готують нові функції для отримання "ковідних" документів.

Мінціфри планує продовжувати розвивати електронну версію сертифікатів про вакцинацію проти COVID-19 і планує додати деякі нові функції в додаток "Дія".

Відповідними планами поділився глава відомства Михайло Федоров.

Зокрема, за його словами, буде максимально спрощено процес підписання згоди при отриманні сертифікату вакцинації. Він уточнив, що там буде задіяна технологія розпізнавання особи по фото.

Крім того, він зазначив, що перша лабораторія вже підключена до бета-тестування ковідних сертифікатів для ПЛР-тестів. Федоров також вказав, що йдуть роботи над запуском сертифікатів для тих, хто вже перехворів.

Буде також запущена функція генерації PDF-файлу з сертифікатом для мобільних пристроїв. На вебпорталі "Дія" така можливість вже є.

У Мінціфри продовжують вести роботу над виправленням алгоритму внесення даних лікарями, які іноді допускали помилки при внесенні номера вакцини або кількості доз.

Як повідомлялося раніше, на просторах інтернету з’явився додаток, яке копіює інтерфейс "Дії". За допомогою нього можна підробити сертифікат вакцинації та інші документи, які присутні в оригінальному додатку Мінціфри.

У самому міністерстві про існування такого додатку вже знають і нагадали, що користування ним може розцінюватися як порушення кримінальної статті про підробку документів.