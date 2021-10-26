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Підсумки дня 26 жовтня: рекорд смертей від COVID-19, повернення скіфського золота, відставка Меркель

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Ключові новини дня Новина оновлена 26 жовтня 2021, 22:16
Ключові новини дня

Вечірній дайджест найголовніших подій 26 жовтня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус
Коронавірус

Станом на ранок вівторка, 26 жовтня, в Україні зафіксували 19 120 нових випадків коронавірусу, але при цьому кількість смертей від COVID-19 досягла історичного максимуму — вперше з початку пандемії за добу померло 734 особи .

Миколаївська та Рівненська області з вівторка перейшли до "червоної" зони епідемічної небезпеки. Разом з тим, зовсім скоро до них можуть приєднатися ще мінімум 5 областей.

Україна відвоювала "скіфське золото" у Росії

Скіфське золото
Скіфське золото

Кримські артефакти, які "затрималися" у Нідерландах через окупацію Росією півострова повернуться до України. Таке рішення ухвалив апеляційний суд в Амстердамі.

Україна зазнала втрати у битвах

ЗСУ
ЗСУ

У вівторок, 26 жовтня, у ході бойових дій у зоні ООС на Донбасі загинув один український військовий, у той час як ще один постраждав.

"Байрактар" зробив перший бойовий виліт на Донбасі

Bayraktar
Bayraktar

Збройні сили України вперше застосували безпілотник "Bayraktar". Метою було обрано артилерійську установку окупаційних військ з якої велися обстріли позицій ЗСУ під Гранітним.

Меркель пішла після 16 років на посаді канцлера ФРН

Меркель та Штайнмайєр
Меркель та Штайнмайєр

Після 16 років на посаді федерального канцлера Німеччини Ангела Меркель залишила посаду разом з урядом.

Теги:
#Ангела Меркель #Донбас #Коронавірус #ЗСУ #Підсумки дня #Covid-19
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