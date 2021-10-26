Підсумки дня 26 жовтня: рекорд смертей від COVID-19, повернення скіфського золота, відставка Меркель
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Вечірній дайджест найголовніших подій 26 жовтня.
Коронавірус в Україні
Станом на ранок вівторка, 26 жовтня, в Україні зафіксували 19 120 нових випадків коронавірусу, але при цьому кількість смертей від COVID-19 досягла історичного максимуму — вперше з початку пандемії за добу померло 734 особи .
Миколаївська та Рівненська області з вівторка перейшли до "червоної" зони епідемічної небезпеки. Разом з тим, зовсім скоро до них можуть приєднатися ще мінімум 5 областей.
Україна відвоювала "скіфське золото" у Росії
Кримські артефакти, які "затрималися" у Нідерландах через окупацію Росією півострова повернуться до України. Таке рішення ухвалив апеляційний суд в Амстердамі.
Україна зазнала втрати у битвах
У вівторок, 26 жовтня, у ході бойових дій у зоні ООС на Донбасі загинув один український військовий, у той час як ще один постраждав.
"Байрактар" зробив перший бойовий виліт на Донбасі
Збройні сили України вперше застосували безпілотник "Bayraktar". Метою було обрано артилерійську установку окупаційних військ з якої велися обстріли позицій ЗСУ під Гранітним.
Меркель пішла після 16 років на посаді канцлера ФРН
Після 16 років на посаді федерального канцлера Німеччини Ангела Меркель залишила посаду разом з урядом.
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