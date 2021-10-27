Кількість госпіталізованих із COVID-19 збільшилася вдвічі
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Найбільша кількість нових випадків на Дніпропетровщині.
В Україні минулої доби виявили 22 574 випадків COVID-19. Захворілих неповнолітніх – 1532, медпрацівників – 399. Нових випадків практично на 3,5 тисячі більше ніж напередодні.
Про це повідомляє статистика МОЗ.
За добу 26 жовтня:
- до лікарні потрапили – 5 925 осіб (днем раніше – 2939)
- летальних наслідків – 692 (напередодні 734)
- одужали від коронавірусу – 11 593 особи (напередодні – 9738).
Крім цього, МОЗ звітувало про новий рекорд вакцинованих за добу — 291 293 особи, з яких повну імунізацію пройшли — 79 280.
По регіонах найбільша кількість нових хворих:
- Дніпропетровська область – 1874 випадки
- Харківська область – 1641 випадок
- Одеська область – 1477 випадків
- Львівська область – 1426 випадків
- Київ – 1416 випадків.
Загалом за час пандемії коронавірус забрав життя 65 628 українців, а понад 2,8 млн. інфікувалися COVID-19.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в МОЗ визначилися, коли українців почнуть вакцинувати втретє — бустерною дозою і кому вона належить.
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