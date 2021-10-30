Одужань все менше: в Україні зменшується кількість людей, які перемагають COVID

Найбільше нових хворих у Дніпропетровській області.

Україна третій день поспіль показує нову кількість хворих на коронавірус понад 26 тисяч. На ранок суботи МОЗ звітувало про 26 198 підтверджених випадків. Серед хворих — 1643 дитини та 379 медпрацівників.

Статистику опублікували на офіційному сайті міністерства.

госпіталізовано – 5 305 осіб (напередодні – 5 463)

летальних наслідків – 541 (днем раніше – 576)

одужали – 9 449 осіб (напередодні – 9 784).

Ще дві доби тому кількість одужаючих перевищувала 10 тисяч.

Також у МОЗ відзвітували про черговий рекорд вакцинації — щеплення в п’ятницю поставили 317 209 людям, понад 84,5 отримали другу дозу. Таким чином, кількість повністю вакцинованих громадян перевищує 7,37 млн.

Лідерами в антирейтингу захворюваності залишаються Дніпропетровщина із 2280 хворих, Одещина з 1973 нових випадків коронавірусу та Львівщина — 1880 випадків ковіда за добу.

Найменша кількість — традиційно — на Кіровоградщині — 199 хворих за п’ятницю.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що МОЗ озвучило причини для відмови від вакцинації від коронавірусу та терміни на яку вони дають відстрочку від щеплення.