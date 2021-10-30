Одужань все менше: в Україні зменшується кількість людей, які перемагають COVID
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Найбільше нових хворих у Дніпропетровській області.
Україна третій день поспіль показує нову кількість хворих на коронавірус понад 26 тисяч. На ранок суботи МОЗ звітувало про 26 198 підтверджених випадків. Серед хворих — 1643 дитини та 379 медпрацівників.
Статистику опублікували на офіційному сайті міністерства.
- госпіталізовано – 5 305 осіб (напередодні – 5 463)
- летальних наслідків – 541 (днем раніше – 576)
- одужали – 9 449 осіб (напередодні – 9 784).
Ще дві доби тому кількість одужаючих перевищувала 10 тисяч.
Також у МОЗ відзвітували про черговий рекорд вакцинації — щеплення в п’ятницю поставили 317 209 людям, понад 84,5 отримали другу дозу. Таким чином, кількість повністю вакцинованих громадян перевищує 7,37 млн.
Лідерами в антирейтингу захворюваності залишаються Дніпропетровщина із 2280 хворих, Одещина з 1973 нових випадків коронавірусу та Львівщина — 1880 випадків ковіда за добу.
Найменша кількість — традиційно — на Кіровоградщині — 199 хворих за п’ятницю.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що МОЗ озвучило причини для відмови від вакцинації від коронавірусу та терміни на яку вони дають відстрочку від щеплення.
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