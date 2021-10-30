"Найближчі три тижні будуть критичними": головний санлікар дав прогноз щодо цієї хвилі коронавірусу

Коронавірусна пандемія поки і не думає йти на спад

Від нинішньої хвилі коронавірусу Україні доведеться відходити до січня 2022 року, а за кілька місяців розпочнеться новий спалах захворюваності.

Такий невтішний прогноз пролунав від головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна в інтерв’ю виданню "Гордон".

Як пояснив представник Міністерства охорони здоров’я, найбільше навантаження цієї хвилі коронавірусу припаде на закінчення жовтня та початок листопада — лише близько трьох тижнів. Потім почнеться зниження кількості інфікованих.

"Спад захворюваності продовжиться, як ми очікуємо, майже до кінця січня, — зазначив Ігор Кузін, відразу прогнозуючи чергову хвилю: — Наступний підйом — березень-квітень 2022 року".

За словами чиновника, зараз українські медики працюють на межі, адже, крім ковіду, доводиться справлятися і з іншими сезонними захворюваннями — ГРВІ, грипом тощо.

Кузін каже, що кількість інфікованих "короною" людей зараз є дуже високою. При цьому в медсистемі ведеться окрема статистика для тих пацієнтів, у яких COVID-19 підозрюється, але результатів тестування немає. Є навіть окремі ліжкомісця у лікарнях, куди кладуть "непідтверджених" пацієнтів.

На думку Ігоря Кузіна, зменшенню загальної кількості нових випадків коронавірусу добре допомагає адаптивний карантин. Інакше ситуація може вийти з-під контролю.

До речі, не надто позитивні прогнози щодо захворюваності робили й науковці НАН. Як повідомляв "Телеграф", у листопаді добова кількість хворих може перевищити навіть показник 35 тисяч.