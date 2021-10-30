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У МОЗ розповіли, чому вакцинованим теж потрібно носити маски

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Для відмови від масок потрібно прищепити щонайменше 80% українців Новина оновлена 30 жовтня 2021, 13:35
Для відмови від масок потрібно прищепити щонайменше 80% українців

Засоби індивідуального захисту будуть потрібні, доки не сформується колективний імунітет

Українці, які навіть отримали обидві дози протикоподібної вакцини, мають знаходитися в громадських місцях у захисних масках. Все через недостатню кількість імунізованих від хвороби людей.

Такою інформацією в інтерв’ю "Гордону" поділився головний санлікар України Ігор Кузін.

За словами представника МОЗ, вакцина від коронавірусу (як і від будь-якої іншої хвороби) не захищає людину на всі 100%. У момент, коли хвороба продовжує видозмінюватися і мутувати, а дієвих ліків — ще не винайшли, потрібно використовувати всі засоби захисту по максимуму.

"Поки немає колективного імунітету, поки не щеплено 80-85% населення, люди незалежно від свого вакцинального статусу повинні використовувати захисну маску", — підкреслив Ігор Кузін.

Особливу увагу, каже чиновник, треба приділяти маскам під час перебування у місцях великого скупчення людей, а також у закритих приміщеннях. Сюди Кузин відносить як офіси та ліфти, так і різноманітний громадський транспорт.

Важливо і постійно міняти маски, а не користуватися однією і тією ж постійно. "Формальне" носіння маски, яка більшу частину часу перебуває в кишені, не здатне вберегти від вірусу.

"Чим менша вентиляція і більше скупчення людей, тим вищий ризик інфікування", — підсумував Ігор Кузін, закликаючи українців поки не відмовлятися від носіння засобів індивідуального захисту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яка категорія населення, за словами головного санлікаря, є найбільш схильною до антивакцинаторських настроїв.

Теги:
#Маски #Вакцинація #Коронавірус #Covid-19
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