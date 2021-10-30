Підсумки дня 30 жовтня: коронавірус, ситуація біля Старомар’ївки, звинувачення польського МЗС
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Вечірній дайджест головних новин 30 жовтня.
Коронавірус в Україні
На ранок суботи МОЗ звітувало про 26 198 підтверджених випадків інфікування коронавірусом. Серед хворих — 1643 дитини та 379 медпрацівників.
Ситуація у Старомар'ївці
У мережі знову з’явилися чутки про те, що українські військовослужбовці повернули під контроль України селище Старомар’ївка Донецької області.
Втім, у ЗСУ пояснили, що насправді сталося біля села у "сірій зоні" на Донеччині.
Польща звинуватила Україну
Заступник голови міністра закордонних справ Польщі Шимон Шинковський заявив, що життя поляків в Україні змінюється на гірший бік. У МЗС України вже відповіли на цю заяву.
Поставок електроенергії з Росії та Білорусі все ж таки не буде
Купувати в Росії електроенергію з листопада Україна не буде — постачання не розпочнеться. Російський оператор "Інтер РАТ" спочатку оголосив аукціон, а потім — скасував його.
Перехід на зимовий час
Україна в ніч із 30 на 31 жовтня переводитиме стрілки годинника на зимовий час.
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