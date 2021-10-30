Підсумки дня 30 жовтня: коронавірус, ситуація біля Старомар’ївки, звинувачення польського МЗС

Вечірній дайджест головних новин 30 жовтня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус

На ранок суботи МОЗ звітувало про 26 198 підтверджених випадків інфікування коронавірусом. Серед хворих — 1643 дитини та 379 медпрацівників.

Ситуація у Старомар'ївці

У мережі знову з’явилися чутки про те, що українські військовослужбовці повернули під контроль України селище Старомар’ївка Донецької області.

Втім, у ЗСУ пояснили, що насправді сталося біля села у "сірій зоні" на Донеччині.

Польща звинуватила Україну

Польща та Україна

Заступник голови міністра закордонних справ Польщі Шимон Шинковський заявив, що життя поляків в Україні змінюється на гірший бік. У МЗС України вже відповіли на цю заяву.

Поставок електроенергії з Росії та Білорусі все ж таки не буде

Світло

Купувати в Росії електроенергію з листопада Україна не буде — постачання не розпочнеться. Російський оператор "Інтер РАТ" спочатку оголосив аукціон, а потім — скасував його.

Перехід на зимовий час

Зимовий час

Україна в ніч із 30 на 31 жовтня переводитиме стрілки годинника на зимовий час.