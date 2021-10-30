Рус

Підсумки дня 30 жовтня: коронавірус, ситуація біля Старомар’ївки, звинувачення польського МЗС

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
22
Головні події дня
Головні події дня

Вечірній дайджест головних новин 30 жовтня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус
Коронавірус

На ранок суботи МОЗ звітувало про 26 198 підтверджених випадків інфікування коронавірусом. Серед хворих — 1643 дитини та 379 медпрацівників.

Ситуація у Старомар'ївці

Старомар’ївка
Старомар’ївка

У мережі знову з’явилися чутки про те, що українські військовослужбовці повернули під контроль України селище Старомар’ївка Донецької області.

Втім, у ЗСУ пояснили, що насправді сталося біля села у "сірій зоні" на Донеччині.

Польща звинуватила Україну

Польща та Україна
Польща та Україна

Заступник голови міністра закордонних справ Польщі Шимон Шинковський заявив, що життя поляків в Україні змінюється на гірший бік. У МЗС України вже відповіли на цю заяву.

Поставок електроенергії з Росії та Білорусі все ж таки не буде

Світло
Світло

Купувати в Росії електроенергію з листопада Україна не буде — постачання не розпочнеться. Російський оператор "Інтер РАТ" спочатку оголосив аукціон, а потім — скасував його.

Перехід на зимовий час

Зимовий час
Зимовий час

Україна в ніч із 30 на 31 жовтня переводитиме стрілки годинника на зимовий час.

Теги:
#Польща #Зимовий час #Коронавірус #Старомар'ївка #Covid-19
Данило Тонкопій
Інтерв'ю
"Нам дали $3,4 млн інвестицій на перенесення виробництва з Китаю в Україну — це більше, ніж ми планували", — Данило Тонкопій, CEO Delfast
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Данило Тонкопій
"Нам дали $3,4 млн інвестицій на перенесення виробництва з Китаю в Україну — це більше, ніж ми планували", — Данило Тонкопій, CEO Delfast
Дата публікації
Категорія
Георгій Тука
Росія не забере ОРДЛО, бо має інші плани щодо України, — Георгій Тука
Дата публікації
Категорія
Коронавірус.
Одужань все менше: в Україні зменшується кількість людей, які перемагають COVID
Дата публікації
Категорія
Зростання тарифів та карантин — головні нововведення листопада
Зростання тарифів, карантин та нові ПДР – що зміниться в Україні з 1 листопада
Дата публікації
Категорія
Імовірні союзники на майбутніх парламентських виборах
Єрмак готує Банкову до нових виборів: знайшли роль для Притули й навіть для Тягнибока