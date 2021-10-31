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Кількість одужань впала майже вдвічі: статистика коронавірусу в Україні

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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В Україні зростає кількість госпіталізацій Новина оновлена 31 жовтня 2021, 08:30
В Україні зростає кількість госпіталізацій

Антилідером захворюваності у регіонах стала Харківщина

В Україні станом на ранок неділі, 31 жовтня, зафіксували 17430 нових випадків коронавірусу. Після трьох днів суттєвого росту хворих на COVID-19 їх кількість дещо знизилася, однак при цьому зросла кількість госпіталізованих.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Так, протягом доби в Україні:

  • госпіталізували – 5 663 осіб (напередодні — 5 305);
  • летальних випадків – 336 (днем раніше — 541);
  • одужали – 5 269 осіб (до цього — 9 449).

Крім того, коронавірусом за добу захворіли 1108 дітей та 178 медпрацівників.

Варто зазначити, що кількість випадків одужань від коронавірусу впала майже вдвічі. Якщо попередні показники досягали 10 тисяч на добу, то зараз ця цифра є трохи вищою 5 тисяч.

У регіональному розрізі найбільшу кількість хворих зафіксували у Харківській (1934), Одеській (1521), Сумській (1176), Житомирській (1166) і Дніпропетровській (1141) областях.

Найменше хворих за добу було у Кіровоградській (177) і Закарпатській (181) областях.

З початку пандемії в Україні:

  • захворіли — 2 922 302
  • одужали — 2 436 213
  • померли — 67 729
  • проведено ПЛР-тестів — 14 426 626

Раніше "Телеграф" повідомляв, у чому різниця між ПЛР та антиген-тестами на COVID-19 і який з них ефективніший.

Також ми писали, що Україна бʼє рекорди смертності від коронавірусу у світових масштабах.

Теги:
#Україна #Міністерство охорони здоров'я України #Коронавірус #Covid-19
В Україні зростає кількість госпіталізацій
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Кількість одужань впала майже вдвічі: статистика коронавірусу в Україні
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