Кількість одужань впала майже вдвічі: статистика коронавірусу в Україні

Антилідером захворюваності у регіонах стала Харківщина

В Україні станом на ранок неділі, 31 жовтня, зафіксували 17430 нових випадків коронавірусу. Після трьох днів суттєвого росту хворих на COVID-19 їх кількість дещо знизилася, однак при цьому зросла кількість госпіталізованих.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Так, протягом доби в Україні:

госпіталізували – 5 663 осіб (напередодні — 5 305);

летальних випадків – 336 (днем раніше — 541);

одужали – 5 269 осіб (до цього — 9 449).

Крім того, коронавірусом за добу захворіли 1108 дітей та 178 медпрацівників.

Варто зазначити, що кількість випадків одужань від коронавірусу впала майже вдвічі. Якщо попередні показники досягали 10 тисяч на добу, то зараз ця цифра є трохи вищою 5 тисяч.

У регіональному розрізі найбільшу кількість хворих зафіксували у Харківській (1934), Одеській (1521), Сумській (1176), Житомирській (1166) і Дніпропетровській (1141) областях.

Найменше хворих за добу було у Кіровоградській (177) і Закарпатській (181) областях.

З початку пандемії в Україні:

захворіли — 2 922 302

одужали — 2 436 213

померли — 67 729

проведено ПЛР-тестів — 14 426 626

Раніше "Телеграф" повідомляв, у чому різниця між ПЛР та антиген-тестами на COVID-19 і який з них ефективніший.

Також ми писали, що Україна бʼє рекорди смертності від коронавірусу у світових масштабах.