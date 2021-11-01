Динаміка COVID-19 різко впала, а у МОЗ відзвітували про рекорд вакцинації: дані за добу
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За тиждень у нашій країні зробили понад 1,7 мільйона щеплень від коронавірусу
В Україні станом на ранок понеділка, 1 листопада, зафіксували 13 936 нових випадків коронавірусу. Традиційно, що після вихідних кількість хворих COVID-19 дещо зменшується, якщо порівнювати з попередніми даними. Коронавірусних антирекордів цієї доби в країні не було, а у МОЗ заявили про новий рекорд вакцинації.
Про це повідомила прес-служба відомства.
За добу в Україні:
- госпіталізували – 3828 (напередодні — 5 663 осіб);
- летальних випадків – 298 (днем раніше — 336);
- одужали – 5885 (до цього — 5 269).
Також зафіксували 905 нових випадків COVID-19 серед дітей та 111 серед медичних працівників.
При цьому у МОЗ відзвітували про новий рекорд вакцинації — за минулий тиждень в Україні було зроблено 1 740 231 щеплень. У міністерстві зазначають, що це більше, ніж за весь червень.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1281), Харківській (1227), Львівській (1166), Запорізькій (895) і Дніпропетровській (867) областях.
З початку пандемії в Україні:
- захворіли — 2 936 238;
- одужали — 2 442 098;
- померли — 68 027;
- проведено ПЛР-тестів — 14 455 647.
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