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Динаміка COVID-19 різко впала, а у МОЗ відзвітували про рекорд вакцинації: дані за добу

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Коронавірус в Україні 01.11 Новина оновлена 01 листопада 2021, 08:32
Коронавірус в Україні 01.11

За тиждень у нашій країні зробили понад 1,7 мільйона щеплень від коронавірусу

В Україні станом на ранок понеділка, 1 листопада, зафіксували 13 936 нових випадків коронавірусу. Традиційно, що після вихідних кількість хворих COVID-19 дещо зменшується, якщо порівнювати з попередніми даними. Коронавірусних антирекордів цієї доби в країні не було, а у МОЗ заявили про новий рекорд вакцинації.

Про це повідомила прес-служба відомства.

За добу в Україні:

  • госпіталізували – 3828 (напередодні — 5 663 осіб);
  • летальних випадків – 298 (днем раніше — 336);
  • одужали – 5885 (до цього — 5 269).

Також зафіксували 905 нових випадків COVID-19 серед дітей та 111 серед медичних працівників.

При цьому у МОЗ відзвітували про новий рекорд вакцинації — за минулий тиждень в Україні було зроблено 1 740 231 щеплень. У міністерстві зазначають, що це більше, ніж за весь червень.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1281), Харківській (1227), Львівській (1166), Запорізькій (895) і Дніпропетровській (867) областях.  

З початку пандемії в Україні:

  • захворіли — 2 936 238;
  • одужали — 2 442 098;
  • померли — 68 027;
  • проведено ПЛР-тестів — 14 455 647.

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Теги:
#Україна #МОЗ #Коронавірус #Covid-19
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