Динаміка COVID-19 різко впала, а у МОЗ відзвітували про рекорд вакцинації: дані за добу

За тиждень у нашій країні зробили понад 1,7 мільйона щеплень від коронавірусу

В Україні станом на ранок понеділка, 1 листопада, зафіксували 13 936 нових випадків коронавірусу. Традиційно, що після вихідних кількість хворих COVID-19 дещо зменшується, якщо порівнювати з попередніми даними. Коронавірусних антирекордів цієї доби в країні не було, а у МОЗ заявили про новий рекорд вакцинації.

Про це повідомила прес-служба відомства.

За добу в Україні:

госпіталізували – 3828 (напередодні — 5 663 осіб);

летальних випадків – 298 (днем раніше — 336);

одужали – 5885 (до цього — 5 269).

Також зафіксували 905 нових випадків COVID-19 серед дітей та 111 серед медичних працівників.

При цьому у МОЗ відзвітували про новий рекорд вакцинації — за минулий тиждень в Україні було зроблено 1 740 231 щеплень. У міністерстві зазначають, що це більше, ніж за весь червень.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1281), Харківській (1227), Львівській (1166), Запорізькій (895) і Дніпропетровській (867) областях.

З початку пандемії в Україні:

захворіли — 2 936 238;

одужали — 2 442 098;

померли — 68 027;

проведено ПЛР-тестів — 14 455 647.

Раніше "Телеграф" повідомляв, якою є ситуація у головній COVID-лікарні Харкова — ексклюзивний фоторепортаж.

Також ми писали, що в Австралії вчені винайшли спеціальний мікрочіп, здатний вакцинувати людину без голки. Цей пристрій кріпиться на пластир.