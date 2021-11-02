"Вакцина перетворилася на перепустку": інфекціоніст відповів, чому українці масово помирають від COVID-19
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Щеплювалися не ті, хто може створити навантаження на медсистему.
Стрес, недостатність вакцинації у групах ризиків, проблеми у медичній системі — такі причини підвищення смертності від коронавірусу в Україні цієї осені озвучив лікар-інфекціоніст Євгеній Дубровський.
За його словами, вакцинаційна кампанія в Україні не досягла успіху через те, що зробили щеплення не ті, кому ковід може завдати найбільшої шкоди — групи ризику, зокрема старшого віку. Серед щеплених — більшість представників працездатного населення, яким потрібно працювати, подорожувати та загрожує звільнення у разі не вакцинації.
Також він зазначив, що серед вакцинованих багато перехворілих, для яких шанс потрапити в стаціонар і створити навантаження на систему і так малий.
Дубровський зазначив, що в українській медсистемі зберігся критичний брак профільних фахівців — інфекціоністів, пульмонологів та лікуванням коронавірусу доводиться займатися навіть хірургам та гінекологам.
Він розповів, що багато пацієнтів, отримавши позитивний результат ПЛР-тесту, починають панікувати. Багато хто займається самолікуванням і приймає серйозні препарати без підстав.
Також лікар торкнувся теми порівняння України та країн Європи, які проходили коронавірус без серйозних проблем — Норвегії, Данії. Він нагадав, що у цих державах рівень життя та здоров’я людей вищий ніж в Україні завдяки популяризації спорту та низькому рівню шкідливих звичок.
Раніше "Телеграф" писав, що новий штам коронавірусу приніс нові симптоми, які відрізняються від традиційних.
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